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6 महीने से टूटी पड़ी हांसी-तोशाम रोड, यहां धूल में घुट रही जिंदगी, गड्ढों से परेशान लोगों को हादसों का खतरा

हांसी-तोशाम रोड ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी-तोशाम रोड को नया बनाने के लिए करीब छह महीने पहले सड़क को तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. सालों से बदहाल पड़ी इस सड़क के निर्माण की उम्मीद जगी थी, मगर सड़क तोड़ने के बाद काम अधर में लटक गया. अब सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि लोगों का इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है. दिनभर उड़ती धूल और मिट्टी राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. उड़ती धूल से परेशान लोग: सड़क पर उड़ रही धूल के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक सवारों को हो रही है. सड़क पर पड़े पत्थर और रोड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि कई वाहन चालक असंतुलित होकर चोटिल भी हो चुके हैं. करीब एक महीने पहले हांसी विधायक विनोद भयाना ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं. यहां धूल में घुट रही जिंदगी (ETV Bharat) नियमों की अनदेखी का आरोप: स्थानीय लोगों ने विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. नियमों के अनुसार सड़क निर्माण पूरा होने तक सुबह-शाम पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि धूल न उड़े, लेकिन मौके पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा. सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और राहगीरों के लिए खतरा बन गई है. ऐसे में बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है. राहगीर ने बयां किया दर्द: हांसी निवासी बंटी ने कहा कि, "हमें रोज इस सड़क से गुजरना पड़ता है. छह महीने पहले सड़क तोड़ दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. धूल बारिश की तरह उड़ रही है. बाइक चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा. रोजाना हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं और हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."