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6 महीने से टूटी पड़ी हांसी-तोशाम रोड, यहां धूल में घुट रही जिंदगी, गड्ढों से परेशान लोगों को हादसों का खतरा

हांसी-तोशाम रोड छह महीने से टूटी पड़ी है. हालांकि अब तक निर्माण नहीं हो पाया है. यहां धूल, गड्ढों और हादसों से लोग परेशान है.

HANSI TOSHAM ROAD CONSTRUCTION
हांसी-तोशाम रोड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 12:20 PM IST

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हांसी: हांसी-तोशाम रोड को नया बनाने के लिए करीब छह महीने पहले सड़क को तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. सालों से बदहाल पड़ी इस सड़क के निर्माण की उम्मीद जगी थी, मगर सड़क तोड़ने के बाद काम अधर में लटक गया. अब सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि लोगों का इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है. दिनभर उड़ती धूल और मिट्टी राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है.

उड़ती धूल से परेशान लोग: सड़क पर उड़ रही धूल के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक सवारों को हो रही है. सड़क पर पड़े पत्थर और रोड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि कई वाहन चालक असंतुलित होकर चोटिल भी हो चुके हैं. करीब एक महीने पहले हांसी विधायक विनोद भयाना ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं.

HANSI TOSHAM ROAD CONSTRUCTION
यहां धूल में घुट रही जिंदगी (ETV Bharat)

नियमों की अनदेखी का आरोप: स्थानीय लोगों ने विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. नियमों के अनुसार सड़क निर्माण पूरा होने तक सुबह-शाम पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि धूल न उड़े, लेकिन मौके पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा. सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और राहगीरों के लिए खतरा बन गई है. ऐसे में बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है.

राहगीर ने बयां किया दर्द: हांसी निवासी बंटी ने कहा कि, "हमें रोज इस सड़क से गुजरना पड़ता है. छह महीने पहले सड़क तोड़ दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. धूल बारिश की तरह उड़ रही है. बाइक चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा. रोजाना हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं और हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."

6 महीने से टूटी पड़ी हांसी-तोशाम रोड (ETV Bharat)

किसानों की फसलों पर भी असर: वहीं, किसान राममेंहर ने बताया कि, "सड़क का मलबा इधर-उधर फैला हुआ है. उड़ती धूल अब खेतों तक पहुंच रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है. कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो खेती पर इसका और ज्यादा असर पड़ेगा."

दुकानदारों का कारोबार प्रभावित: इसके अलावा स्थानीय दुकानदार अनिल ने कहा कि, "उड़ती धूल से दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है. ग्राहक भी कम आने लगे हैं. विभाग और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा आम जनता और दुकानदार भुगत रहे हैं. हमारी मांग है कि जल्द सड़क निर्माण शुरू कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके."

विभाग ने बताई देरी की वजह: वहीं, इस बारे में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सौरभ चौहान ने बताया कि, "सड़क निर्माण में देरी के पीछे दो मुख्य कारण हैं. पहला तारकोल की उपलब्धता नहीं होना और दूसरा लेबर की कमी है. विभाग की ओर से सुबह और शाम दोनों समय पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि लोगों को धूल से राहत मिल सके." हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन पर पानी के छिड़काव जैसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही.

जल्द समाधान की मांग: करीब एक महीने पहले विधायक विनोद भयाना ने सड़क निर्माण जल्द शुरू करवाने का दावा किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया. लोगों ने मांग की है कि जल्द निर्माण कार्य पूरा कराया जाए. तब तक नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

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