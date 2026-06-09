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हांसी सूरज हत्याकांड में बड़ा खुलासा, प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह, दो आरोपी गिरफ्तार

हांसी सूरज हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मुख्य आरोपी साहिल सहित तीन आरोपी फरार हैं.

Hansi Suraj Murder Case
हांसी सूरज हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 12:04 PM IST

3 Min Read
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हांसी: बहुचर्चित सूरज हत्याकांड में हांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि मामले का मुख्य आरोपी साहिल बामल समेत तीन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह: पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश मुख्य कारण थे. बताया गया कि मुख्य आरोपी साहिल बामल की गर्लफ्रेंड बाद में मृतक सूरज जैन के संपर्क में आ गई थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने सूरज की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. हत्या के मामले में नामजद सभी पांच आरोपी हिसार के रहने वाले हैं.

हाईवे पर हुई थी सनसनीखेज वारदात: दरअसल, 30 मई की रात नेशनल हाईवे-10 स्थित जोकी शोरूम के मैनेजर सूरज जैन की कुछ युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक जैन की शिकायत पर थाना सदर हांसी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.

हांसी सूरज हत्याकांड में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

छह टीमें जांच में जुटीं: मामले की गंभीरता को देखते हुए हांसी सीआईए की तीनों टीमों सहित कुल छह पुलिस टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया. पुलिस हत्या में इस्तेमाल की गई काली स्कॉर्पियो को पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है. लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मिले सुराग: हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. जांच में मुख्य आरोपी साहिल बामल और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद सीआईए और थाना सदर हांसी की टीमों ने लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाश शुरू की."

दो आरोपी गिरफ्तार: एसपी ने आगे कहा कि, "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव उर्फ गोचु पुत्र रोशनलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी, हिसार और रवि उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार निवासी दुर्गा कॉलोनी, हिसार के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में दोनों की वारदात में सक्रिय भूमिका सामने आई है. दोनों आरोपी मुख्य आरोपी साहिल के करीबी मित्र बताए जा रहे हैं."

गौरव पर पहले से दर्ज हैं मामले: एसपी विनोद कुमार ने बताया कि, "गौरव उर्फ गोचु के खिलाफ थाना सिविल लाइन हिसार में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के दो मामले पहले से दर्ज हैं. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा ताकि वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों, फरार आरोपियों और इस्तेमाल किए गए हथियार के संबंध में गहन पूछताछ की जा सके."

फरार आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी साहिल बामल सहित तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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