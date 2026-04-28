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‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप साइबर फ्रॉड और रंगदारी से बचाव में कारगर उपाय, हांसी एसपी ने बताए इसके फायदे

हांसी एसपी विनोद कुमार ( ETV Bharat )

हांसी/पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स और रंगदारी (एक्सटॉर्शन) की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से मार्च 2026 में ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था. हांसी एसपी विनोद कुमार ने जिले के लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए पुलिस की इस नई पहल के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है. संदिग्ध कॉल्स और मैसेज को यूजर तक पहुंचने से पहले करेगा ब्लॉक: एसपी विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि "हरियाणा राज्य में साइबर अपराध और रंगदारी कॉल्स पर अंकुश लगाने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. यह देश का पहला ऐसा सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, जो संदिग्ध कॉल्स और मैसेज को यूजर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है. पुलिस की इस पहल से निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी. पुलिस की इस पहल से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी." हांसी एसपी विनोद कुमार की यह अपील सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को भी जिम्मेदार बनाने की कोशिश है. ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप पर हांसी एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat) जाने ‘अभेद्य’ ऐप के फायदे: आपको बता दें कि यह ऐप अंतरराष्ट्रीय, वर्चुअल और अनसेव्ड नंबरों से आने वाली संदिग्ध कॉल्स, व्हाट्सएप संदेशों और वॉयस नोट्स को स्वचालित रूप से ब्लॉक करता है. ऐप संदिग्ध चैट, वॉयस नोट्स और नोटिफिकेशन को डिलीट भी कर देता है, जिससे नागरिकों को साइबर क्राइम से बचाव होता है. हांसी जिला पुलिस साइबर क्राइम बचने के लिए जानकारी समय समय पर साझा करती रहती है. बुजुर्गों के नोमनी के मोबाइल पर आयेगा मैसेजः वहीं आजकल बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए डबल ओटीपी को भी लागू किया गया है. 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए, बैंक-लिंक्ड लेनदेन के लिए अब डबल ओटीपी यानि अब एक बुजुर्ग के साथ-साथ उसका नोमनी का भी फोन नंबर पर मैसेज जायेग. यानि यह OTP दोनों के फोन पर आयेगा. ताकि कोई भी बड़ा साइबर फ्रॉड होने से बचा जा सके.

साइबर अपराध को रोकने के लिए जिला पुलिस आक्रामकः वहीं उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 तक के नवीनतम आंकड़ों और हरियाणा डीजीपी के निर्देशों के अनुसार, हरियाणा पुलिस जिला स्तर पर साइबर अपराध को रोकने के लिए अत्यधिक सक्रिय और आक्रामक रणनीति अपना रही है. मुख्य फोकस प्री-एम्प्टिव अपराध होने से पहले रोकना और त्वरित कार्रवाई पर है.

माता-पिता बच्चों के पैसे के स्रोत का रखें ध्यानः हांसी के एसपी विनोद कुमार ने साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर अभिभावकों से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि "माता-पिता अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि अक्सर घर वालों को यह अंदाजा होता है कि इतना अंधाधुन पैसा कहां से आ रहा है. माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य भी खराब होने से बचा सकते हैं." साइबर फ्रॉड रोकने में पुलिस की मदद करेंः समाज और परिवार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए और उन्हें सही दिशा दी जाए. हरियाणा में साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस का यह कदम मजबूत और सही दिशा में जरूर है. जब परिवार खुद जागरूक होकर बच्चों पर नजर रखते हैं और समय रहते पुलिस को जानकारी देते हैं, तो साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है. इससे निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है और अपराधियों के हौसले भी कमजोर पड़ते हैं.