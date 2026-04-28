‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप साइबर फ्रॉड और रंगदारी से बचाव में कारगर उपाय, हांसी एसपी ने बताए इसके फायदे
साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स और रंगदारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप काफी फायदेमंद है.
Published : April 28, 2026 at 7:32 PM IST
हांसी/पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स और रंगदारी (एक्सटॉर्शन) की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से मार्च 2026 में ‘अभेद्य’ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था. हांसी एसपी विनोद कुमार ने जिले के लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए पुलिस की इस नई पहल के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है.
संदिग्ध कॉल्स और मैसेज को यूजर तक पहुंचने से पहले करेगा ब्लॉक: एसपी विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि "हरियाणा राज्य में साइबर अपराध और रंगदारी कॉल्स पर अंकुश लगाने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. यह देश का पहला ऐसा सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, जो संदिग्ध कॉल्स और मैसेज को यूजर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है. पुलिस की इस पहल से निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी. पुलिस की इस पहल से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी." हांसी एसपी विनोद कुमार की यह अपील सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को भी जिम्मेदार बनाने की कोशिश है.
जाने ‘अभेद्य’ ऐप के फायदे: आपको बता दें कि यह ऐप अंतरराष्ट्रीय, वर्चुअल और अनसेव्ड नंबरों से आने वाली संदिग्ध कॉल्स, व्हाट्सएप संदेशों और वॉयस नोट्स को स्वचालित रूप से ब्लॉक करता है. ऐप संदिग्ध चैट, वॉयस नोट्स और नोटिफिकेशन को डिलीट भी कर देता है, जिससे नागरिकों को साइबर क्राइम से बचाव होता है. हांसी जिला पुलिस साइबर क्राइम बचने के लिए जानकारी समय समय पर साझा करती रहती है.
बुजुर्गों के नोमनी के मोबाइल पर आयेगा मैसेजः वहीं आजकल बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए डबल ओटीपी को भी लागू किया गया है. 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए, बैंक-लिंक्ड लेनदेन के लिए अब डबल ओटीपी यानि अब एक बुजुर्ग के साथ-साथ उसका नोमनी का भी फोन नंबर पर मैसेज जायेग. यानि यह OTP दोनों के फोन पर आयेगा. ताकि कोई भी बड़ा साइबर फ्रॉड होने से बचा जा सके.
साइबर अपराध को रोकने के लिए जिला पुलिस आक्रामकः वहीं उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 तक के नवीनतम आंकड़ों और हरियाणा डीजीपी के निर्देशों के अनुसार, हरियाणा पुलिस जिला स्तर पर साइबर अपराध को रोकने के लिए अत्यधिक सक्रिय और आक्रामक रणनीति अपना रही है. मुख्य फोकस प्री-एम्प्टिव अपराध होने से पहले रोकना और त्वरित कार्रवाई पर है.
माता-पिता बच्चों के पैसे के स्रोत का रखें ध्यानः हांसी के एसपी विनोद कुमार ने साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर अभिभावकों से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि "माता-पिता अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि अक्सर घर वालों को यह अंदाजा होता है कि इतना अंधाधुन पैसा कहां से आ रहा है. माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य भी खराब होने से बचा सकते हैं."
साइबर फ्रॉड रोकने में पुलिस की मदद करेंः समाज और परिवार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए और उन्हें सही दिशा दी जाए. हरियाणा में साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस का यह कदम मजबूत और सही दिशा में जरूर है. जब परिवार खुद जागरूक होकर बच्चों पर नजर रखते हैं और समय रहते पुलिस को जानकारी देते हैं, तो साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है. इससे निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है और अपराधियों के हौसले भी कमजोर पड़ते हैं.
एक्सटॉर्शन कॉल्स पर सख्त प्रहार: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "बदलते समय में अपराधी इंटरनेट आधारित कॉलिंग, फर्जी नंबरों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को डराने और ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में यह ऐप नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगी." उन्होंने बताया कि "देश के भीतर से आने वाली कॉल्स को ट्रेस करना अपेक्षाकृत आसान रहता है. लेकिन विदेशी नंबरों से आने वाली कॉल्स एक बड़ी तकनीकी चुनौती पेश करती हैं. इससे निपटने के लिए हरियाणा पुलिस के तकनीकी विशेषज्ञों ने सशक्त समाधान विकसित किया और अभेद्य एप के सफल परीक्षण के बाद गत दिनों इसे लॉन्च किया गया."
एंड्रॉयड और एप्पल पर उपलब्ध: डीसीपी ने बताया कि "यह ऐप एंड्रॉयड और एप्पल, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पुलिस उपायुक्त कार्यालय, एसीपी कार्यालय, साइबर सेल शाखा, नजदीकी थाना व चौकी को सूचित करना होगा, जिसके बाद उसे अधिकृत एक्सेस प्रदान किया जाएगा."
ऐसे काम करेगी ऐप: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "अभेद्य ऐप अज्ञात और संदिग्ध नंबरों से आने वाली कॉल्स और संदेशों की पहचान कर उन्हें उपयोगकर्ता तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है. यह विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय, वर्चुअल और अनसेव्ड नंबरों की निगरानी करता है और संदिग्ध पाए जाने पर कॉल को स्वतः रिजेक्ट कर नंबर को ब्लॉक कर देता है. यह ऐप संदिग्ध चैट, वॉयस मैसेज, नोटिफिकेशन और वॉयस नोट को भी डिवाइस से हटा देता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या भय से सुरक्षित रह सके. साथ ही विदेशों से आने वाली संदिग्ध कॉल्स पर भी नजर जाएगी." कहा गया कि "उपयोगकर्ता मानसिक दबाव से तो दूर रहेगा ही और साथ ही संदिग्ध कॉल करने वाले व्यक्ति को हरियाणा पुलिस द्वारा बैकहैंड से ट्रेस किया जाएगा."
नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ: डीसीपी ने बताया कि "यह ऐप नागरिकों को धमकी भरे कॉल्स, रंगदारी के प्रयासों और साइबर अपराध से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गुमनाम संचार माध्यमों पर रोक लगेगी और उनकी पहचान एवं ट्रैकिंग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अधिक आसान हो सकेगी."
ड्यूल ओटीपी सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "डिजिटल अरेस्ट जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा ड्यूल ओटीपी सिस्टम लागू किया गया है. इसके तहत एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया गया है. प्रारंभिक चरण में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के खाताधारकों को इसमें शामिल किया गया है, जो बैंक जाकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं."
मूल खाताधारक और एक नॉमिनी से मंजूरी जरूरी: डीसीपी ने बताया कि "इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए आने वाला ओटीपी मूल खाताधारक के साथ-साथ उनके परिजन- जैसे बेटा, बेटी या अन्य विश्वसनीय सदस्य के पास भी भेजा जाएगा." दोनों की पुष्टि के बाद ही ट्रांजेक्शन को स्वीकृति दी जाएगी. इसके अतिरिक्त खाताधारकों के बैंक लेन-देन की सीमा (ट्रांजेक्शन लिमिट) भी निर्धारित की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना को कम से कम किया जा सके." इस व्यवस्था के लागू होने से “डिजिटल अरेस्ट” जैसे साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी. उन्होंने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है.