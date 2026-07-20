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सिसाय की मिट्टी में बसती है पहलवानी की ताकत, मास्टर चंदगी राम ने दिलाई पहचान, आज भी यहां के अखाड़ों में गूंजती है जीत की हुंकार

खेल गांव की पहचान: सिसाय की मिट्टी में खेल संस्कृति आज भी जीवंत है. गांव के बच्चे रोज अखाड़ों में पसीना बहाकर कुश्ती का अभ्यास करते हैं, जबकि कबड्डी और वॉलीबॉल में भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है. सुबह और शाम खेल मैदान खिलाड़ियों से गुलजार रहते हैं. बुजुर्ग भी नियमित व्यायाम कर युवाओं को प्रेरित करते हैं. गांव में खेल केवल शौक नहीं बल्कि परंपरा और जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुका है.

दो गांवों से मिलकर बना सिसाय : सिसाय दो गांवों सिसाय कालीरावण और सिसाय बोलान से मिलकर बना है. गौरव पट्ट के अनुसार सिसाय कालीरावण की स्थापना साल 1160 में हुई थी. स्थानीय लोगों की मानें तो पहाड़ीपुर से आए दो भाइयों में मतभेद होने के बाद बड़े भाई शिशु ने यहां बसावट की और उनके नाम से गांव का नाम सिसाय पड़ा. वहीं सिसाय बोलान के पूर्वजों के रतिया के बोलान क्षेत्र से यहां आकर बसने की बात कही जाती है. यह गांव जाट समाज के कालीरामण और सिहाग गोत्र का प्रमुख केंद्र होने के साथ-साथ अखिल भारतीय कालीरामण खाप का मुख्यालय भी है.

हांसी: हांसी जिले से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सिसाय गांव हरियाणा के सबसे ऐतिहासिक और गौरवशाली गांवों में गिना जाता है. सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक प्रमाणों से लेकर भारतीय कुश्ती के स्वर्णिम इतिहास तक, इस गांव ने अपनी अलग पहचान बनाई है. करीब 20 से 25 हजार की आबादी वाला सिसाय क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा के सबसे बड़े गांवों में माना जाता है. इसकी सीमाएं 18 गांवों से लगती हैं और यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा खेल परंपराओं का मजबूत केंद्र है.

भाईचारे की मिसाल बना सिसाय: ग्रामीण अमर कुमार ने बताया कि, "सिसाय अखिल भारतीय कालीरामण खाप का मुख्यालय है. गांव का सामाजिक ताना-बाना आपसी भाईचारे की मिसाल माना जाता है. यहां रानीसर तालाब दोनों पंचायतों का साझा ऐतिहासिक जल स्रोत है. गांव में दो बैंक, दो सहकारी बैंक, दो पेयजल टैंक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डेरा बाबा लाल दास और डेरा बाबा केशू नाथ जैसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं."

मास्टर चंदगी राम ने दिलाई पहचान (ETV Bharat)

बिना थाने भी कायम रहा सामाजिक सौहार्द: वहीं, ग्रामीण रामपाल ने कहा कि, "इतनी बड़ी आबादी और विशाल क्षेत्रफल होने के बावजूद वर्षों तक गांव में स्थायी पुलिस थाना नहीं रहा. अधिकांश विवाद गांव के बुजुर्ग और खाप पंचायतें आपसी सहमति से सुलझा देती थीं. यही परंपरा आज भी गांव के भाईचारे और सामाजिक एकता की सबसे बड़ी पहचान है."

आज भी यहां के अखाड़ों में गूंजती है जीत की हुंकार (ETV Bharat)

मास्टर चंदगी राम ने दिलाई विश्व स्तर पर पहचान: सिसाय का नाम आते ही सबसे पहले पद्मश्री मास्टर चंदगी राम की याद आती है. 9 नवंबर 1937 को एक किसान परिवार में जन्मे चंदगी राम ने ड्राइंग मास्टर का प्रशिक्षण लेने के बाद अध्यापक के रूप में नौकरी शुरू की, जिसके कारण वे पूरे देश में "मास्टर चंदगी राम" के नाम से प्रसिद्ध हुए. करीब 21 वर्ष की आयु में उन्होंने कुश्ती शुरू की और 1959 में राष्ट्रीय चैंपियन बनने के बाद लगातार सफलता हासिल की. उन्होंने हिंद केसरी, भारत केसरी और रुस्तम-ए-हिंद जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए. 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. उनकी उपलब्धियों पर उन्हें 1969 में अर्जुन पुरस्कार और 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

यहां के अखाड़ों में गूंजती है जीत की हुंकार (ETV Bharat)

महिला कुश्ती को नई दिशा दी: मास्टर चंदगी राम के भतीजे होशियार सिंह ने बताया कि, "मास्टर चंदगी राम को देश में महिला कुश्ती का जनक भी माना जाता है. उन्होंने उस दौर में लड़कियों को अखाड़े में उतारा, जब समाज इसके लिए तैयार नहीं था. उन्होंने अपनी बेटियों सोनिका कालीरामण और दीपिका कालीरामण को खुद प्रशिक्षण दिया. बेटा जगदीश और बेटी सोनिका ने भी हिंद केसरी का खिताब जीतकर परिवार और गांव का नाम रोशन किया. मास्टर चंदगी राम जिस भी दंगल में उतरे, जीतकर ही लौटे."

नई पीढ़ी तैयार कर रहा खेल स्टेडियम: गांव के कबड्डी कोच कुलदीप ने कहा कि, "सिसाय में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रतिदिन सुबह और शाम करीब 90 खिलाड़ी अभ्यास के लिए मैदान में पहुंचते हैं. गांव के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं. हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है."

हरियाणा की शान बना सिसाय: आज भी सिसाय का खेल स्टेडियम नई पीढ़ी के पहलवान और खिलाड़ी तैयार कर रहा है. गांव के अनेक युवा भारतीय सेना सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में देश की सेवा कर रहे हैं. इतिहास, सामाजिक एकता, खेल संस्कृति और देशभक्ति का अनूठा संगम सिसाय को हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बनाता है. मास्टर चंदगी राम की विरासत और गांव का भाईचारा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बना हुआ है.

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