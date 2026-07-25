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हांसी सेक्टर-5 जल आंदोलन खत्म, धरने के आगे झुका प्रशासन, पानी सप्लाई का रास्ता साफ, विधायक के आश्वासन के बाद सेक्टरवासियों ने बांटे लड्डू

धरने के आगे झुका प्रशासन, पानी सप्लाई का रास्ता साफ ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी के सेक्टर-5 में सालों से चले आ रहे जल संकट को लेकर पिछले 5 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आखिरकार आज खत्म हो गया. पांच दिनों तक लगातार चले आंदोलन और बढ़ते जनसमर्थन के बाद विधायक विनोद भयाना धरना स्थल पर पहुंचे और सेक्टरवासियों की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली. विधायक के आश्वासन के बाद सेक्टरवासियों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और एक-दूसरे को बधाई दी. "नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू कराई जाएगी": धरना स्थल पर पहुंचे विधायक विनोद भयाना ने घोषणा की कि सेक्टर-5 में 8 इंच की नई पाइपलाइन के माध्यम से नियमित एक घंटे की पेयजल आपूर्ति शुरू कराई जाएगी. मंगलवार से हर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. सेक्टर-5 के पानी की समस्या मेरे संज्ञान में नहीं थी. जानकारी मिलते ही अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. मंगलवार से नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा नहीं आने दी जाएगी." विधायक के इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया. विधायक के आश्वासन के बाद सेक्टरवासियों ने बांटे लड्डू (ETV Bharat)