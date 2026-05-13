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हांसी में सफाई को लेकर बवाल: प्रशासन और कर्मचारियों में टकराव, हिरासत में 100 कर्मचारी

हांसी में सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच टकराव के बीच पुलिस ने 100 कर्मचारियों को हिरासत में लिया.

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हांसी में सफाई को लेकर बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 12:22 PM IST

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हांसी: हांसी में सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच बुधवार को शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. जिला प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से सफाई अभियान शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इसका जोरदार विरोध किया. विरोध इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को बिना सफाई करवाए ही वापस लौटना पड़ा. इस दौरान कर्मचारियों ने ट्रालियों में भरा कूड़ा सड़क पर फेंककर अपना रोष जताया.

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुआ विवाद: प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच सफाई कार्य शुरू करवाने की तैयारी की गई थी. जैसे ही सफाई कार्य शुरू करने की कोशिश हुई, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और कर्मचारियों व पुलिस के बीच तीखी बहसबाजी होने लगी. कई जगह धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी फैल गई.

100 कर्मचारी हिरासत में: स्थिति लगातार बिगड़ती देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस कर्मचारियों को बसों में भरकर मौके से ले गई. इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया. प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारी और अन्य विभागों के कर्मचारी भी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे.

प्रशासन और कर्मचारियों में टकराव (ETV Bharat)

"जबरदस्ती सफाई नहीं होने देंगे": सफाई कर्मचारी प्रधान बलजीत ने प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "प्रशासन जबरदस्ती सफाई करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. पुलिस ने कर्मचारियों के साथ सख्ती दिखाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया."

महिला कर्मचारियों का आरोप: प्रदर्शन के दौरान महिला सफाई कर्मचारियों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. उपप्रधान रेखा ने कहा कि, "पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की और जबरन हटाने की कोशिश की. महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है." महिला कर्मचारियों ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगी.

बड़े आंदोलन की चेतावनी: सिंचाई विभाग यूनियन के प्रधान अशोक यादव ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गईं तो कल पूरे हरियाणा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. कर्मचारी ईंट से ईंट बजा देंगे. सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है."

"अब पीछे हटने वाले नहीं": सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेता सुरेंद्र यादव ने कहा कि, "यदि आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ कोई गलत घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी. सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही. कर्मचारी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और आंदोलन लगातार जारी रहेगा."

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