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हांसी में सफाई को लेकर बवाल: प्रशासन और कर्मचारियों में टकराव, हिरासत में 100 कर्मचारी

हांसी में सफाई को लेकर बवाल ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच बुधवार को शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. जिला प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से सफाई अभियान शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इसका जोरदार विरोध किया. विरोध इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को बिना सफाई करवाए ही वापस लौटना पड़ा. इस दौरान कर्मचारियों ने ट्रालियों में भरा कूड़ा सड़क पर फेंककर अपना रोष जताया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुआ विवाद: प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच सफाई कार्य शुरू करवाने की तैयारी की गई थी. जैसे ही सफाई कार्य शुरू करने की कोशिश हुई, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और कर्मचारियों व पुलिस के बीच तीखी बहसबाजी होने लगी. कई जगह धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी फैल गई. 100 कर्मचारी हिरासत में: स्थिति लगातार बिगड़ती देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस कर्मचारियों को बसों में भरकर मौके से ले गई. इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया. प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारी और अन्य विभागों के कर्मचारी भी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे. प्रशासन और कर्मचारियों में टकराव (ETV Bharat)