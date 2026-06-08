ETV Bharat / state

हांसी के समाधान शिविर में फूटा लोगों का गुस्सा, शिकायतकर्ता बोले- "तपती धूप में घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन नहीं मिला समाधान"

हांसी समाधान शिविर में लोग घंटों गर्मी में लाइन में लगे रहे. परेशान लोगों ने शिकायतों के समाधान में देरी का आरोप लगाया.

Hansi Samadhan Shivir
हांसी के समाधान शिविर में फूटा लोगों का गुस्सा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी: हांसी में आयोजित समाधान शिविर में आए लोगों ने एक बार फिर नाराजगी जताई. दरअसल, सरकार की ओर नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लगाए जा रहे इन शिविरों में पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा. भीषण गर्मी के बावजूद दूर-दराज के गांवों से पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

उम्मीद लेकर पहुंचे लोग, बढ़ी निराशा: शिविर में पहुंचे लोगों की मानें तो 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों की समस्याएं महीनों और वर्षों से लंबित हैं. फैमिली आईडी, राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर लोग लगातार शिविरों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा.

शिकायतकर्ता बोले- "तपती धूप में घंटों लाइन में लगे, लेकिन नहीं मिला समाधान" (ETV Bharat)

शिकायतों के पंजीकरण पर भी उठे सवाल: दरअसल, जिले में हर सोमवार और वीरवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविर में 30 से 40 शिकायतकर्ता पहुंचते हैं. हालांकि इनमें से केवल 10 के आसपास शिकायतें ही आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती हैं. बाकी शिकायतों को दर्ज किए बिना ही छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों और शिविरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

कवरेज को लेकर भी बना विवाद: समाधान शिविर की कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को भी प्रशासन की ओर से अनुमति लेने की बात कही गई. इसको लेकर भी सवाल उठे. अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेने के बाद ही कवरेज की जा सकती है.

"दो साल से नहीं बना राशन कार्ड": शिविर में पहुंचे गांव माजरा निवासी शिकायतकर्ता भगीरथ ने कहा कि, "मेरी फैमिली आईडी में आय सही दर्ज है, लेकिन पिछले दो वर्षों से मेरा राशन कार्ड नहीं बन पाया है. कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुका हूं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ." वहीं, ढाणी पिरान निवासी अरुण ने कहा कि, "पिछले एक साल से हमारे परिवार के पांच सदस्यों की फैमिली आईडी नहीं बन पा रही है. लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही."

अधिकारियों का दावा- "शिकायतों पर हो रहा काम": वहीं, प्रशासन का कहना है कि शिविर में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है और संबंधित विभागों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में हांसी के डीसी राहुल नरवाल ने कहा कि, "समाधान शिविर में आने वाली सभी शिकायतों पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है. लंबित मामलों का भी जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा."

ये भी पढ़ें:चैनत में पानी पर बढ़ा सियासी संग्राम, विधायक बोले- "राजनीति छोड़िए, बातचीत से निकलेगा समाधान", धरना कमेटी ने भी विधायक के दावों को चुनौती दी

TAGGED:

HARYANA GRIEVANCE REDRESSAL
RAHUL NARWAL DC HANSI
HANSI SAMADHAN SHIVIR
HANSI PUBLIC COMPLAINTS
HANSI SAMADHAN CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.