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हांसी के समाधान शिविर में फूटा लोगों का गुस्सा, शिकायतकर्ता बोले- "तपती धूप में घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन नहीं मिला समाधान"

हांसी के समाधान शिविर में फूटा लोगों का गुस्सा ( ETV Bharat )