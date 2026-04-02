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गजब! बिना जड़ के बरगद का पेड़, सालों से हवा में झूल रहा, बना आस्था का केन्द्र

हांसी के समाधा मंदिर का पिछले 150 सालों से हवा में बरगद का पेड़ झूल रहा है. इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक है.

HANSI BABA JAGANNATH PURI MAHARAJ
150 सालों से हवा में झूल रहा बरगद पेड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 4:20 PM IST

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हांसी: जिले के समाधा मंदिर में बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज की तपस्या स्थली हैं. यहां से लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है. यह मंदिर प्राचीन होने के साथ ही अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है. स्थानीय लोगों की मानें तो साल 1586 में बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज ने यहीं तपस्या की और समाधि ले ली थी.

150 सालों से हवा में झूल रहा पुराना बरगद: मंदिर परिसर में विशेष आकर्षण का केन्द्र 150 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है. दरअसल, इस पेड़ की जड़ें जमीन से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन इसकी ऊपरी टहनियां हरी-भरी हैं. नीचे का हिस्सा पूरा सूख चुका है, लेकिन पेड़ का ऊपरी हिस्सा हरा भरा है.

HANSI BABA JAGANNATH PURI MAHARAJ
लोगों की पेड़ से आस्था (ETV Bharat)
हांसी में 150 सालों से हवा में झूल रहा बरगद का पेड़ (ETV Bharat)

दूर-दूर से आते हैं लोग: यहां के स्थानीय जानकार अनिल बंसल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "यहां एक अनोखा पेड़ है. जो हवा में लटका हुआ दिखाई देता है. इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. हमारी इस पेड़ से गहरी आस्था है. यह पवित्र बरगद का पेड़ है. जो कि दूसरे पेड़ के सहारे है. हालांकि इसकी जड़ सूख चुकी है. लेकिन इस पेड़ की टहनियां आज भी हरी भरी है."

HANSI BABA JAGANNATH PURI MAHARAJ
हवा में झूल रहा बरगद का पेड़ (ETV Bharat)

बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज की तपस्या स्थली: स्थानीय लोगों की मानें तो यह पेड़ बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज की तपस्या स्थली का प्रतीक है.स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा ने युद्ध के समय रथ न होने पर दीवार पर बैठकर दीवार को घोड़े की तरह चलाकर युद्ध लड़ा था. यही वजह है कि लोग इसे चमत्कारी मानते हैं. साथ ही यहां आकर पूजा करते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है.

HANSI BABA JAGANNATH PURI MAHARAJ
बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज ने यहीं ली थी समाधि (ETV Bharat)

भक्तों की अटूट आस्था: यहां पूजा करने आए भक्त पंकज कुमार ने कहा कि, "हमारी मान्यता है कि बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज इसी पेड़ के नीचे तपस्या करते थे. यही उन्होंने समाधि ली. इसलिए इसे बेहद पवित्र माना जाता है." वहीं, भक्त विकास सिंह का कहना है कि, "यह पेड़ न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी अद्भुत है. नीचे का हिस्सा सूख चुका है, लेकिन ऊपरी टहनियां हरी-भरी बनी हुई हैं, जो प्रकृति की जीवन शक्ति का शानदार उदाहरण है."

यहां चर्म रोग से मिलती है मुक्ति: स्थानीय जानकार अनिल बंसल का कहना है कि, "मंदिर में एक छोटा जोहड़ भी है, जिसमें लोग नहाने आते हैं. इससे चर्म रोग ठीक होता है. कई लोग दूर-दूर से यहां आते हैं और उनको चर्म रोग से निजात मिली है. इसके साथ ही मंदिर के भक्त और स्थानीय लोग लाल कलावा बांधकर पेड़ की पूजा करते हैं."

दूर-दूर से पूजा करने आते हैं भक्त: समाधा मंदिर का यह पेड़ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है. लोग दूर-दूर से आकर मन्नतें मांगते हैं और बाबा जगन्नाथ पुरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. स्थानीय जानकार अनिल बंसल कहते हैं कि, "हमारी इस पेड़ से गहरी आस्था है. यह पवित्र बरगद का पेड़ है. हम इसकी पूजा करने के लिए आते हैं." यानी कि यह पेड़ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और जीवन क्षमता का भी एहसास कराता है.

हांसी SD कॉलेज प्रोफेसर एवं प्राचार्य सुरेश गुप्ता (ETV Bharat)

जानें क्या कहते हैं जानकार: इस पूरे मामले में हांसी SD कॉलेज प्रोफेसर एवं प्राचार्य सुरेश गुप्ता ने कहा कि, "हांसी के समाधा मंदिर परिसर में स्थित यह अनोखा बरगद का पेड़ हवा में झूलता हुआ दिखाई देता है. इसके प्रति लोगों की गहरी आस्था जरूर है. हवा में झूलते हुए इस बरगद की टहनियां पास के दूसरे बरगद के पेड़ की टहनियों से जुड़ी हुई हैं. इसी कारण यह पेड़ अपनी जरूरत के अनुसार पोषक तत्व और नमी आसपास के पेड़ों और वातावरण से प्राप्त कर लेता है. वैज्ञानिक दृष्टि से इसे पेड़ों के बीच प्राकृतिक सह-अस्तित्व माना जा सकता है, जहां जड़ें, शाखाएं और हवा में फैली जटाएं मिलकर एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बना देती हैं. यही वजह है कि नीचे का हिस्सा सूखने के बावजूद पेड़ की ऊपरी टहनियां हरी-भरी बनी हुई हैं. अगर यह दूसरे पेड़ की टहनियां से जुड़ा नहीं होता तो यह हरा भी नहीं होता. इसके हरा रहने का वैज्ञानिक कारण यही है कि इसकी अपनी जरूरत की सारे पोषक तत्व मिल जाते है."

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