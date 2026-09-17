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हांसी रचना हत्याकांड: शादी को लेकर विवाद के बाद किया था सिर पर वार, आरोपी लिव-इन पार्टनर रोहतक से गिरफ्तार

हांसी रचना हत्याकांड में पुलिस ने लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किर लिया है. वहीं, महिला का नाबालिग बेटा भी आरोपी के पास से बरामद हुआ.

Hansi Rachna Murder Case
हांसी रचना हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 11:39 AM IST

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Updated : September 17, 2026 at 12:09 PM IST

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हांसी: जिले के न्यू सुभाष नगर में करीब 40 वर्षीय रचना की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. CIA-2 हांसी ने मामले में चांदी उर्फ लम्बु को गिरफ्तार किया है. शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया है कि रचना और आरोपी चांदी लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे. चांदी रचना से शादी करना चाहता था, जबकि महिला के इनकार के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. पुलिस अब हत्या के वास्तविक कारण और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

बंद कमरे में मिला महिला का शव: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक न्यू सुभाष कॉलोनी में रचना का शव उसके कमरे में मिला था. कमरे से बदबू आने पर परिजनों को संदेह हुआ. इसके बाद मृतका की मां ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर देखा तो रचना मृत अवस्था में पड़ी थी. महिला के सिर पर चोट के निशान मिले थे. पुलिस के अनुसार शव कई घंटे तक कमरे में बंद रहने के कारण खराब हो गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर साक्ष्य जुटाए.

शादी को लेकर विवाद के बाद किया था सिर पर वार (ETV Bharat)

बेटी भी घायल हालत में मिली: पुलिस के मुताबिक रचना के पास उसकी बेटी अंजली भी घायल और बेहोशी की हालत में मिली थी. उसे उपचार के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी तक उसे होश नहीं आया है. घटना के बाद रचना का नाबालिग बेटा भी घर से गायब मिला था. इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने तलाश शुरू करते हुए नाबालिग बेटे को बरामद कर लिया.

आरोपी रोहतक से गिरफ्तार: वहीं, आरोपी चांदी उर्फ लम्बु को रोहतक के निंदाना स्थित उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.

शादी को लेकर विवाद बढ़ने का आरोप: मृतका के परिजनों के अनुसार रचना अपने पति सोनू से अलग रह रही थी. उसके दो बेटियां और एक बेटा बताया गया है. चांदी काफी समय से रचना के साथ रह रहा था. मृतका की मां ने आरोप लगाया कि चांदी उसकी बेटी पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था. पुलिस इस आरोप सहित घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

सिर पर रॉड से वार करने का आरोप: शुरुआती जांच में पुलिस को महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं. परिजनों ने आरोप लगाया गया है कि सिर पर रॉड से वार कर रचना की हत्या की गई. पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत के वास्तविक कारण और चोटों की प्रकृति को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में डीएसपी अक्षय कुमार ने बताया कि, "मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें:हांसी में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत, कमरे से बदबू आने के बाद परिजनों को हुआ शक, ताला तोड़कर बाहर निकाला गया

Last Updated : September 17, 2026 at 12:09 PM IST

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