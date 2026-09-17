ETV Bharat / state

हांसी रचना हत्याकांड: शादी को लेकर विवाद के बाद किया था सिर पर वार, आरोपी लिव-इन पार्टनर रोहतक से गिरफ्तार

हांसी रचना हत्याकांड ( ETV Bharat )

हांसी: जिले के न्यू सुभाष नगर में करीब 40 वर्षीय रचना की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. CIA-2 हांसी ने मामले में चांदी उर्फ लम्बु को गिरफ्तार किया है. शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया है कि रचना और आरोपी चांदी लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे. चांदी रचना से शादी करना चाहता था, जबकि महिला के इनकार के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. पुलिस अब हत्या के वास्तविक कारण और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. बंद कमरे में मिला महिला का शव: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक न्यू सुभाष कॉलोनी में रचना का शव उसके कमरे में मिला था. कमरे से बदबू आने पर परिजनों को संदेह हुआ. इसके बाद मृतका की मां ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर देखा तो रचना मृत अवस्था में पड़ी थी. महिला के सिर पर चोट के निशान मिले थे. पुलिस के अनुसार शव कई घंटे तक कमरे में बंद रहने के कारण खराब हो गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर साक्ष्य जुटाए. शादी को लेकर विवाद के बाद किया था सिर पर वार (ETV Bharat) बेटी भी घायल हालत में मिली: पुलिस के मुताबिक रचना के पास उसकी बेटी अंजली भी घायल और बेहोशी की हालत में मिली थी. उसे उपचार के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी तक उसे होश नहीं आया है. घटना के बाद रचना का नाबालिग बेटा भी घर से गायब मिला था. इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने तलाश शुरू करते हुए नाबालिग बेटे को बरामद कर लिया.