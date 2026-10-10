बिहार में SDM, यूपी में GST अधिकारी बनने के बाद अब HCS में प्रीति ने मारी बाजी, हासिल की 12वीं रैंक, पिता बोले-"बेटी से बहुत उम्मीदें थीं, उसने कर दिखाया"
हांसी की प्रीति ने HCS परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल की. प्रीति इससे पहले बिहार में SDM और यूपी में GST अधिकारी रह चुकी हैं.
Published : October 10, 2026 at 3:46 PM IST
हांसी: हरियाणा सिविल सेवा (HCS) परीक्षा में हांसी की प्रीति कौशिक ने प्रदेशभर में 12वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है. HCS में 12वीं रैंक आने की खबर मिलते ही घर में खुशी का माहौल बन गया और परिवार ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.
रात 12 बजे से करती थी पढ़ाई: प्रीति की खास बात यह है कि वह पढ़ाई के लिए रात 12 बजे से सुबह तक जागकर तैयारी करती थीं. बिहार में एसडीएम और हरियाणा में सहायक कराधान अधिकारी के पद पर चयनित होने के बाद अब उन्होंने HCS परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की है.
"बेटी से बहुत उम्मीदें थीं, उसने कर दिखाया": इस उपलब्धि पर प्रीति कौशिक के पिता मदन लाल कौशिक ने कहा कि, "मेरी बेटी पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वह रात 12 से एक बजे के आसपास उठकर पढ़ने बैठ जाती थीं और सुबह तक पढ़ाई करती थीं. उसने अपनी दिनचर्या को पढ़ाई के अनुसार ढाल लिया था. प्रीति ने हर लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत की और एक परीक्षा में सफलता मिलने के बाद भी आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा. मुझे बेटी से काफी उम्मीदें थी. उसने अपनी मेहनत से कर दिखाया."
मां हुई भावुक: वहीं, प्रीति की मां सुशीला देवी बेटी की उपलब्धि पर भावुक हो गई. उन्होंने कहा कि, "मुझे अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें थीं. प्रीति ने अपनी मेहनत से उन उम्मीदों को पूरा कर दिखाया है. उसकी सफलता से मुझे बेहद खुशी है."
"एक परीक्षा में चूकने के बाद भी लक्ष्य नहीं छोड़ा": प्रीति के ताऊ कृष्ण कौशिक ने बताया कि, "मेरी भतीजी का बिहार में एसडीएम, हरियाणा में ATO और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर GST के पद पर चयन हो चुका है. अब HCS में 12वीं रैंक हासिल की है. प्रीति का लक्ष्य हरियाणा में रहकर प्रदेश के लोगों की सेवा करना है."
बिहार में SDM, हरियाणा में ATO और यूपी में GST अधिकारी बनीं: प्रीति कौशिक इससे पहले बिहार में एसडीएम और हरियाणा में सहायक कराधान अधिकारी (ATO) के पद पर चयनित हो चुकी हैं. वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर GST के पद पर प्रशिक्षण ले रही हैं. इसके बावजूद उन्होंने हरियाणा में प्रशासनिक सेवा देने का अपना सपना कायम रखा. HCS परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल करने के बाद अब उनकी इच्छा अपने गृह राज्य में रहकर लोगों की सेवा करने की है.
दिल्ली विश्वविद्यालय से की रसायन विज्ञान में एमएससी: प्रीति ने वर्ष 2015-16 में दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने UPSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की. पेटेंट ऑफिसर और जियो साइंटिस्ट जैसी परीक्षाओं में भी वह लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के चरण तक पहुंचीं. हरियाणा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा भी उन्होंने कई बार दी. एक परीक्षा में चयन से महज एक अंक से चूकने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी.
सामान्य परिस्थितियों से निकलकर हासिल की सफलता: प्रीति के पिता मदन लाल कौशिक हांसी की काठ मंडी स्थित न्यू कोर्ट रोड पर पिछले करीब 25 वर्षों से लकड़ी की आढ़त का काम कर रहे हैं. परिवार ने शुरुआती दौर में सामान्य आर्थिक परिस्थितियों के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की. तीन भाई-बहनों में प्रीति दूसरे नंबर पर हैं. उनकी बड़ी बहन ज्योति कौशिक का हाल ही में PGT कंप्यूटर साइंस के पद पर चयन हुआ है, जबकि छोटा भाई रोहित कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के कारोबार में हाथ बंटा रहा है. उनकी मां सुशीला देवी गृहिणी हैं.
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