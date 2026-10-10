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बिहार में SDM, यूपी में GST अधिकारी बनने के बाद अब HCS में प्रीति ने मारी बाजी, हासिल की 12वीं रैंक, पिता बोले-"बेटी से बहुत उम्मीदें थीं, उसने कर दिखाया"

HCS में प्रीति ने मारी बाजी ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा सिविल सेवा (HCS) परीक्षा में हांसी की प्रीति कौशिक ने प्रदेशभर में 12वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है. HCS में 12वीं रैंक आने की खबर मिलते ही घर में खुशी का माहौल बन गया और परिवार ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.

रात 12 बजे से करती थी पढ़ाई: प्रीति की खास बात यह है कि वह पढ़ाई के लिए रात 12 बजे से सुबह तक जागकर तैयारी करती थीं. बिहार में एसडीएम और हरियाणा में सहायक कराधान अधिकारी के पद पर चयनित होने के बाद अब उन्होंने HCS परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की है.

"बेटी से बहुत उम्मीदें थीं, उसने कर दिखाया": इस उपलब्धि पर प्रीति कौशिक के पिता मदन लाल कौशिक ने कहा कि, "मेरी बेटी पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वह रात 12 से एक बजे के आसपास उठकर पढ़ने बैठ जाती थीं और सुबह तक पढ़ाई करती थीं. उसने अपनी दिनचर्या को पढ़ाई के अनुसार ढाल लिया था. प्रीति ने हर लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत की और एक परीक्षा में सफलता मिलने के बाद भी आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा. मुझे बेटी से काफी उम्मीदें थी. उसने अपनी मेहनत से कर दिखाया." HCS में प्रीति ने हासिल की 12वीं रैंक (ETV Bharat) मां हुई भावुक: वहीं, प्रीति की मां सुशीला देवी बेटी की उपलब्धि पर भावुक हो गई. उन्होंने कहा कि, "मुझे अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें थीं. प्रीति ने अपनी मेहनत से उन उम्मीदों को पूरा कर दिखाया है. उसकी सफलता से मुझे बेहद खुशी है." "एक परीक्षा में चूकने के बाद भी लक्ष्य नहीं छोड़ा": प्रीति के ताऊ कृष्ण कौशिक ने बताया कि, "मेरी भतीजी का बिहार में एसडीएम, हरियाणा में ATO और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर GST के पद पर चयन हो चुका है. अब HCS में 12वीं रैंक हासिल की है. प्रीति का लक्ष्य हरियाणा में रहकर प्रदेश के लोगों की सेवा करना है."