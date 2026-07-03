हांसी में दुकान के बाहर खेल रहे दो वर्षीय बच्चे का अपहरण, पुलिस ने पीछा कर आरोपी दबोचा
हांसी में दो वर्षीय बच्चे को लेकर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने एक घंटे में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही.
Published : July 3, 2026 at 12:00 PM IST
हांसी: जिले में दुकान के बाहर खेल रहे दो वर्षीय मासूम को एक अनजान व्यक्ति अपने साथ लेकर फरार हो गया. घटना के बाद परिजनों ने बच्चे को खोजना शुरू किया. इस बीच डायल-112 पर सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब एक घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. आरोपी को गढ़ी गांव के मेंहदा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
दुकान के बाहर खेलते समय ले गया आरोपी: पुलिस की मानें तो घटना हांसी के मोची मोहल्ला क्षेत्र की है. हनुमान कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार की फास्ट फूड की दुकान के बाहर उनका दो वर्षीय बेटा विशाल अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान एक व्यक्ति बच्चे का हाथ पकड़कर बस स्टैंड की ओर ले गया. जब काफी देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस से मदद मांगी.
सीसीटीवी फुटेज से खुला राज: इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. फुटेज में आरोपी बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी रोहतक जाने वाली बस में सवार हो चुका है. इसके बाद पुलिस की कई टीमें बस का पीछा करने में जुट गईं.
गढ़ी गांव में पकड़ा गया आरोपी: इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि गढ़ी गांव के मेंहदा मोड़ पर राहगीरों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बच्चे के साथ पकड़ रखा है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर बच्चे को सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया. आरोपी की पहचान मेंहदा गांव निवासी चिता के रूप में हुई. पुलिस जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई.
परिजनों ने पुलिस का जताया आभार: बच्चे के पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि, "मेरा दो साल का बेटा दुकान के बाहर खेल रहा था. एक व्यक्ति उसे उठाकर ले गया. हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने करीब एक घंटे के भीतर मेरे बेटे को सुरक्षित वापस ला दिया. हम पुलिस के बेहद आभारी हैं." वहीं, बच्चे की दादी ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि, "समय पर कार्रवाई होने से मेरा पोता सुरक्षित वापस मिल सका."
"अभी औपचारिक शिकायत नहीं मिली": मामले में शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह ने बताया कि, "परिजनों की ओर से अभी औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. इसके बावजूद पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है."
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