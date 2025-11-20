ETV Bharat / state

हिसार हांसी पुलिस की सख्त कार्रवाई, 61 मुकदमों में वांछित गैंगस्टर को बाजार में घुमाया गया

हांसी पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत सिहाग को गिरफ्तार कर हाथों में बेड़िया बांधकर बाजार में घुमाया.

Hansi Police Parades Wanted Gangster Daljeet Sihag
हिसार हांसी पुलिस की सख्त कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 1:07 PM IST

हिसार: हांसी में कुख्यात गैंगस्टर दलजीत सिहाग को गिरफ्तार कर उसके हाथों में बेड़िया बांधकर बाजार में पैदल घुमाया गया. यह कार्रवाई हांसी पुलिस द्वारा की गई, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की सख्त और प्रभावशाली कार्रवाई की सराहना की. पुलिस के अनुसार दलजीत के खिलाफ फिरौती, लूटपाट, जानलेवा हमला और हत्या के प्रयास सहित कुल 61 अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस ने चलाया अभियान: हांसी पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ने का अभियान चलाया. इसी के तहत झज्जर से दलजीत सिहाग को एक दिन के प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दलजीत को बाजार में घुमाकर यह संदेश दिया कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

Hansi Police Parades Wanted Gangster Daljeet Sihag
गैंगस्टर को बाजार में घुमाया गया (ETV Bharat)

सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात: इस पैदल मार्च में सीआईए प्रभारी प्रदीप, सदर थाना प्रभारी सुमेर और अन्य पुलिसकर्मी तैनात थे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

61 मुकदमों में वांछित गैंगस्टर को बाजार में घुमाया गया (ETV Bharat)

दलजीत सिहाग समाज के लिए गंभीर खतरा: इस बारे में पुलिस ने बताया कि हांसी पुलिस ने डीजीपी के आदेश पर गैंगस्टर का सोशल मीडिया पेज चलाने वाले जींद के भिडताना निवासी रोहताश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. इसके साथ ही पुलिस ने दलजीत का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया और उसकी कुंडली खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है. दलजीत सिहाग समाज के लिए गंभीर खतरा था और इस तरह की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य अन्य अपराधियों को संदेश देना है.भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे.

पुलिस की जनता से अपील: लोकल व्यापारियों और नागरिकों ने कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ा और पुलिस की तत्परता देखकर उन्हें सुरक्षा का एहसास हुआ. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके. इस तरह हांसी पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है और स्थानीय लोगों के बीच कानून का सम्मान बढ़ाने में मददगार साबित हुई है.

