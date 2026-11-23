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हांसी में फर्जी रेडक्रॉस सर्टिफिकेट गिरोह की जांच में तेजी, हजारों प्रमाण पत्र जारी होने की आशंका

फर्जी रेडक्रॉस सर्टिफिकेट गिरोह का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

हांसी: फर्जी रेडक्रॉस एवं फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद सीआईए स्टाफ नारनौंद की टीम अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपी से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस ने पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किया है. वहीं, जांच में इस फर्जीवाड़े से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. पुलिस को आशंका है कि वर्ष 2023 से चल रहे इस गोरखधंधे के जरिए प्रदेशभर में हजारों फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हो सकते हैं.

आरोपी की कोर्ट में पेशी: पांच दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद सीआईए टीम ने आरोपी को जिला पानीपत की अदालत में पेश किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. पुलिस अब बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि अब तक कितने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए और कितने लोगों ने इनके आधार पर कंडक्टर लाइसेंस हासिल किए. अभी इस गिरोह में कई लोग भी लोग शामिल हो सकते है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.