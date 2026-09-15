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हांसी में युवती की लाश का दो बार अंतिम संस्कार, कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया, फिर दोबारा दफनाया गया

हरियाणा के हांसी में पुलिस ने कब्र से एक युवती की डेड बॉडी निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया है.

Hansi police exhumed the body of a young woman and had a post mortem conducted
हांसी में युवती की लाश का दो बार अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2026 at 11:02 PM IST

3 Min Read
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हांसी : हरियाणा के हांसी के नारनौंद हल्के के गांव गुराना में 18 वर्षीय युवती प्रियंका की मौत के मामले में मंगलवार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में करवाई गई. इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने देर शाम शव को दोबारा दफना दिया. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी.

कब्रिस्तान से युवती का शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम : आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिलने के बाद खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी की टीम गांव गुराना पहुंची थी. पुलिस ने कब्रिस्तान से युवती का शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल भिजवाया था. बाद में चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा गया. पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं. डॉक्टरों और एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी.

प्रियंका के खुदकुशी करने का दावा : गांव गुराना निवासी मंगल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह चिनाई का काम करता है. उसके दो बेटियां और एक बेटा है. उसकी छोटी बेटी 18 वर्षीय प्रियंका 8 सितंबर को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी. 11 सितंबर को वह वापस घर लौटी थी. पिता के अनुसार घर लौटने के बाद प्रियंका मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी. 13 सितंबर को प्रियंका ने घर के अंदर बने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो प्रियंका ने खुदकुशी कर ली थी. इसके बाद परिजनों ने समाज के लोगों की सलाह पर शव को दफना दिया.

30 सितंबर को शादी होनी थी : पिता ने पुलिस को बताया कि वह अनपढ़ है और उसे कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी. इसी कारण उसने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी. बाद में कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कब्रिस्तान से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की. परिजनों के अनुसार प्रियंका की शादी 30 सितंबर को भादरा में होनी थी. परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया.

शव को दोबारा दफनाया गया : खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के बोर्ड से युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसे परिजनों ने देर शाम दोबारा दफना दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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