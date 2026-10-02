हांसी पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिला नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स, हवलदार उदयवीर सिंह ने मालिक को सौंपा
हांसी में हवलदार उदयवीर सिंह ने सड़क पर मिला नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स पहचान पत्र की मदद से उसके मालिक को लौटाया.
Published : October 2, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 12:33 PM IST
हांसी: हांसी में एक हवलदार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. सड़क पर मिले एक पर्स को हवलदार ने उसके असली मालिक तक पहुंचाकर न सिर्फ ईमानदारी का परिचय दिया, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास मजबूत करने का काम किया.
सड़क पर मिला पर्स: दरअसल, हवलदार उदयवीर सिंह को सड़क पर एक पर्स मिला था. पर्स में नकदी के अलावा पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद थे. पर्स मिलने के बाद हवलदार ने इसे अपने पास रखने के बजाय उसके मालिक तक पहुंचाने की पहल की. उदयवीर सिंह ने पर्स में मिले पहचान पत्र के आधार पर उसके मालिक की जानकारी जुटाई और उससे संपर्क किया. इसके बाद हवलदार उदयवीर सिंह हांसी पहुंचे और पर्स उसके मालिक पवन को सौंप दिया. पर्स मिलने पर पवन ने उसमें रखे सामान की जांच की तो नकदी और सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित मिले.
ड्राइवर का काम करता है पवन:पर्स के मालिक पवन ने बताया कि, "मैं एक ड्राइवर हूं. रास्ते में गलती से मेरा पर्स कहीं गिर गया था. पर्स में नकदी, पहचान पत्र और अन्य जरूरी सामान होने के कारण काफी चिंता हो रही थी. पर्स वापस मिलने पर मैंने हवलदार साहब का का आभार जताया."
"मेरा काम सामान मालिक तक पहुंचाना": हवलदार उदयवीर सिंह ने कहा कि, "मुझे सड़क पर यह पर्स मिला था. इसमें पहचान पत्र और पैसे थे. पहचान पत्र के आधार पर पर्स के मालिक से संपर्क किया और पर्स उसे वापस कर दिया. मेरा काम ही यही है कि जो सामान मिला है, उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाए."
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