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हांसी पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिला नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स, हवलदार उदयवीर सिंह ने मालिक को सौंपा

हांसी में ईमानदारी मिसाल ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में एक हवलदार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. सड़क पर मिले एक पर्स को हवलदार ने उसके असली मालिक तक पहुंचाकर न सिर्फ ईमानदारी का परिचय दिया, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास मजबूत करने का काम किया.