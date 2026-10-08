हांसी में अपराधियों के मंसूबों पर पुलिस का बड़ा वार, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा, 4 पिस्तौल और 22 कारतूस बरामद
हांसी पुलिस ने अवैध हथियार नेटवर्क का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही चार हथियार और 22 कारतूस बरामद किए.
Published : October 8, 2026 at 10:53 AM IST
हांसी: हांसी सीआईए-1 की टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लायर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार अवैध पिस्तौल/देशी कट्टे और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी आपस में संपर्क में थे और कथित तौर पर आपराधिक गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे.
एसपी ने दी जानकारी: इस मामले में प्रेसवार्ता के दौरान हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि, "सीआईए-1 की टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार अवैध हथियार और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. जांच में आरोपियों के बीच हथियारों की खरीद-फरोख्त और आपसी संपर्क सामने आया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है. मुकदमा नंबर 602 में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिकन्दर निवासी विकास नगर हांसी और आशीष निवासी अलीगढ़, हाल निवासी विकास नगर हांसी को गिरफ्तार किया. दोनों के कब्जे से दो अवैध देशी कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पूछताछ में सामने आया कि सिकन्दर ने ये हथियार आशीष से खरीदे थे."
मां की हत्या का आरोप, गैंग बनाने की भी तैयारी: एसपी विनोद कुमार ने आगे कहा कि, "सिकन्दर इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी मां की हत्या करने और आपराधिक गैंग बनाने के लिए करना चाहता था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सिकन्दर ने एक देशी कट्टा अपने दोस्त आर्यन निवासी चारकुतब गेट हांसी को दे दिया था. पुलिस अब इस मामले में सिकन्दर की मंशा और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है."
आर्यन से भी बरामद हुआ अवैध कट्टा: सीआईए-1 ने मुकदमा नंबर 603 में कार्रवाई की. पुलिस ने आर्यन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आर्यन ने भी सिकन्दर के साथ मिलकर आपराधिक गैंग बनाने के उद्देश्य से हथियार लिया था. पुलिस के अनुसार आर्यन का इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.
विजय के पास पिस्तौल और 20 कारतूस: एक अन्य कार्रवाई में मुकदमा नंबर 608 के तहत पुलिस ने विजय निवासी मंडी आदमपुर, हाल निवासी रेगर बस्ती चारकुतब गेट हांसी को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 32 बोर की एक अवैध पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, विजय भी सिकन्दर के संपर्क में आया था और उसने आशीष से अवैध पिस्तौल व कारतूस लिए थे. विजय के खिलाफ थाना आदमपुर में हत्या के प्रयास, लूट-डकैती और लड़ाई-झगड़े से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल किसी वारदात में हुआ है या नहीं और आरोपी किन अन्य लोगों के संपर्क में थे.
आशीष पर पहले भी दर्ज रहा आर्म्स एक्ट का केस: एसपी विनोद कुमार ने बताया कि, "आशीष के खिलाफ थाना शहर हांसी में वर्ष 2021 में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. उसके खिलाफ अवैध असलाह सप्लाई और हत्या से जुड़े मामले भी दर्ज रहे हैं. पुलिस ने बताया कि वह पूर्व में 5 हजार रुपये का इनामी आरोपी भी रह चुका है और सीआईए-1 हांसी द्वारा पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों के आपसी कनेक्शन और हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क की जांच की जा रही है. पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी में है. पुलिस हथियारों के स्रोत और आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है."
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