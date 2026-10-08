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हांसी में अपराधियों के मंसूबों पर पुलिस का बड़ा वार, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा, 4 पिस्तौल और 22 कारतूस बरामद

हांसी अवैध हथियार नेटवर्क का खुलासा ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी सीआईए-1 की टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लायर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार अवैध पिस्तौल/देशी कट्टे और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी आपस में संपर्क में थे और कथित तौर पर आपराधिक गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे.

एसपी ने दी जानकारी: इस मामले में प्रेसवार्ता के दौरान हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि, "सीआईए-1 की टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार अवैध हथियार और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. जांच में आरोपियों के बीच हथियारों की खरीद-फरोख्त और आपसी संपर्क सामने आया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है. मुकदमा नंबर 602 में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिकन्दर निवासी विकास नगर हांसी और आशीष निवासी अलीगढ़, हाल निवासी विकास नगर हांसी को गिरफ्तार किया. दोनों के कब्जे से दो अवैध देशी कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पूछताछ में सामने आया कि सिकन्दर ने ये हथियार आशीष से खरीदे थे."

हांसी पुलिस ने अवैध हथियार नेटवर्क का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat) मां की हत्या का आरोप, गैंग बनाने की भी तैयारी: एसपी विनोद कुमार ने आगे कहा कि, "सिकन्दर इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी मां की हत्या करने और आपराधिक गैंग बनाने के लिए करना चाहता था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सिकन्दर ने एक देशी कट्टा अपने दोस्त आर्यन निवासी चारकुतब गेट हांसी को दे दिया था. पुलिस अब इस मामले में सिकन्दर की मंशा और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है."