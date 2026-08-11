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सेलिब्रिटी से कम नहीं हांसी की "काला सोना", स्पेशल डाइट के साथ ख़ास देखभाल, 15 लाख से ज्यादा कीमत

हांसी की मुर्रा भैंस लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी. इसकी कीमत 15 लाख रुपये से ज्यादा. 3 से चार लोग इसकी देखभाल करते हैं.

Hansi Murrah Buffalo
Hansi Murrah Buffalo (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 5:56 PM IST

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हांसी: हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस भारत की सबसे प्रसिद्ध और दूध देने वाली भैंस नस्लों में से एक है. हरियाणा में मुर्रा भैंस को "काला सोना" भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूध उत्पादन के लिए बहुत कीमती और लाभदायक मानी जाती है. हांसी में भी एक ऐसी ही भैंस है. जिसकी कीमत 15 लाख रुपये से ज्यादा है. भारी-भरकम कद-काठी और शानदार बनावट वाली ये भैंस इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. 4 साल की उम्र में इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा और लंबाई लगभग 14 फीट है. अपनी हमउम्र की भैंसों की तुलना में इसकी कद-काठी काफी बड़ी है. इसकी देखभाल के लिए 3 से 4 लोगों को लगाया गया है.

आकर्षण का केंद्र बनी हांसी की मुर्रा भैंस: आपको बता दें कि भैंस को रोजाना खल, बिनौला, चना समेत पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसकी भारी-भरकम डाइट पर हर दिन में दो हजार तक खर्च आता है. गर्मी से बचाने के लिए भैंस के लिए फव्वारे लगाए गए हैं और कूलर की भी व्यवस्था की गई है. भैंस को दिन में करीब तीन बार नहलाया जाता है, जबकि सुबह-शाम इसे तालाब में दो से तीन घंटे तक रखा जाता है, ताकि गर्मी से राहत मिल सके.

सेलिब्रिटी से कम नहीं हांसी की मुर्रा भैंस, देखें वीडियो (ETV Bharat)

एक बार में 25 लीटर देती है दूध: पशुपालक शीला राजेंद्र सोरखी के मुताबिक, देसी और अच्छी मुर्रा नस्ल की अच्छी गुणवत्ता वाली भैंसों की बाजार में काफी मांग है. बेहतर नस्ल की कुछ भैंसें रोजाना 25 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं, जिसके चलते इनकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है. पूरी तरह काले रंग की ये भैंस, छोटे सींग, भारी शरीर और आकर्षक बनावट के कारण लोगों का ध्यान खींच रही है. दूर-दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं.

Hansi Murrah Buffalo
रोजाना खल, बिनौला, चना समेत पौष्टिक आहार दिया जाता है (ETV Bharat)

ऐसी है भैंस की दिनचर्या: शीला राजेंद्र सोरखी ने बताया कि "मैं शुरू से ही भैंस पालने का शौंक रखती थी. हमारे पास जो भैंस है. इसकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है. सबसे पहले उसे हरा चारा डाला जाता है. इसके बाद दूध निकाला जाता है. दूध निकालने के बाद भैंस को तालाब में ले जाया जाता है, जहां वो कुछ समय बिताती है. तालाब से वापस आने के बाद उसे अच्छी तरह नहलाया जाता है. ये भैंस एक बार में 25 लीटर दूध देती है. अब करीब 15 दिनों के अंदर ये भैंस बच्चा देने वाली है. देखते हैं तब दूध में कितनी बढ़ोतरी होती है."

Hansi Murrah Buffalo
5 फीट से ज्यादा और लंबाई लगभग 14 फीट है (ETV Bharat)

15 लाख रुपये की लग चुकी बोली: वहीं भैंस व्यापारी पवन कुमार ने बताया कि "हमने इस भैंस की कीमत करीब 15 लाख रुपये लगाई थी. करीब एक साल पहले हमने ये कीमत लगाई थी. अब तो और ज्यादा हो गई है. फिलहाल भैंस मालिक ने इसे बेचने से मना कर दिया है. भैंस की शानदार कद-काठी है. दूध देने की क्षमता अच्छी है. उसकी नस्ल को देखते हुए इसकी कीमत अब और भी ज्यादा हो सकती है."

Hansi Murrah Buffalo
कूलर और बड़े पंखों का इंतजाम (ETV Bharat)

दूर दराज से देखने आते हैं लोग: ग्रामीण रामनिवास ने बताया कि "पिछले साल राजेंद्र की भैंस पर दो-तीन व्यापारियों ने 15 लाख रुपये तक की कीमत लगाई थी, लेकिन राजेंद्र ने भैंस को बेचने से इनकार कर दिया था. इस भैंस को दूसरे जिलों और राज्यों से भी लोग देखने आते हैं."

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गर्मी से बचाने के लिए फव्वारे लगाए गए हैं. (ETV Bharat)
Hansi Murrah Buffalo
15 लाख से ज्यादा भैंस की कीमत (ETV Bharat)

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