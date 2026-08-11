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सेलिब्रिटी से कम नहीं हांसी की "काला सोना", स्पेशल डाइट के साथ ख़ास देखभाल, 15 लाख से ज्यादा कीमत

हांसी: हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस भारत की सबसे प्रसिद्ध और दूध देने वाली भैंस नस्लों में से एक है. हरियाणा में मुर्रा भैंस को "काला सोना" भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूध उत्पादन के लिए बहुत कीमती और लाभदायक मानी जाती है. हांसी में भी एक ऐसी ही भैंस है. जिसकी कीमत 15 लाख रुपये से ज्यादा है. भारी-भरकम कद-काठी और शानदार बनावट वाली ये भैंस इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. 4 साल की उम्र में इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा और लंबाई लगभग 14 फीट है. अपनी हमउम्र की भैंसों की तुलना में इसकी कद-काठी काफी बड़ी है. इसकी देखभाल के लिए 3 से 4 लोगों को लगाया गया है.

आकर्षण का केंद्र बनी हांसी की मुर्रा भैंस: आपको बता दें कि भैंस को रोजाना खल, बिनौला, चना समेत पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसकी भारी-भरकम डाइट पर हर दिन में दो हजार तक खर्च आता है. गर्मी से बचाने के लिए भैंस के लिए फव्वारे लगाए गए हैं और कूलर की भी व्यवस्था की गई है. भैंस को दिन में करीब तीन बार नहलाया जाता है, जबकि सुबह-शाम इसे तालाब में दो से तीन घंटे तक रखा जाता है, ताकि गर्मी से राहत मिल सके.

सेलिब्रिटी से कम नहीं हांसी की मुर्रा भैंस, देखें वीडियो (ETV Bharat)

एक बार में 25 लीटर देती है दूध: पशुपालक शीला राजेंद्र सोरखी के मुताबिक, देसी और अच्छी मुर्रा नस्ल की अच्छी गुणवत्ता वाली भैंसों की बाजार में काफी मांग है. बेहतर नस्ल की कुछ भैंसें रोजाना 25 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं, जिसके चलते इनकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है. पूरी तरह काले रंग की ये भैंस, छोटे सींग, भारी शरीर और आकर्षक बनावट के कारण लोगों का ध्यान खींच रही है. दूर-दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं.