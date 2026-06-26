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हांसी जिम संचालक हत्याकांड: अधूरी प्रेम कहानी से गैंगस्टर कनेक्शन तक, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

हांसी जिम संचालक हत्याकांड ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी के दिल्ली रोड स्थित फव्वारा चौक के पास 11 जून 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे रेड जिम संचालक कपिल रेढ़ू की बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी. महज पांच सेकेंड में हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की. कपिल को सात गोलियां लगीं, जिनमें चार शरीर में फंसी मिलीं जबकि तीन आर-पार हो गईं. घटना के दौरान जिम के बाहर वार्मअप कर रही शिखा जांगड़ा भी गोली लगने से घायल हो गई. वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई. हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा: वारदात के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो सामने आया, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. हालांकि पुलिस इसकी तकनीकी जांच भी कर रही है कि पोस्ट और ऑडियो किस माध्यम से वायरल किए गए. अधूरी प्रेम कहानी से गैंगस्टर कनेक्शन तक (ETV Bharat) पुलिस की जांच कई राज्यों तक पहुंची: पुलिस जांच में वारदात में इस्तेमाल बाइक और हेलमेट बरामद किए जा चुके हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार हमलावर घटना के बाद तोशाम के रास्ते राजस्थान भागे. पुलिस की कई टीमें हिसार एसटीएफ के साथ लगातार दबिश दे रही हैं. सूत्रों के अनुसार दोनों संदिग्ध हमलावर हिसार जिले के रहने वाले हैं और उनकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है. जरूरत पड़ने पर मामले में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से भी जांच कराए जाने की संभावना जताई जा रही है. अधूरी रह गई कपिल की प्रेम कहानी: वहीं, इस हत्याकांड के बीच कपिल और उसकी पत्नी गरिमा की प्रेम कहानी भी चर्चा में आ गई. दोनों की मुलाकात हांसी के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और वर्ष 2021 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली. लेकिन पारिवारिक सहमति नहीं बनने के कारण गरिमा अपने मायके में ही रह रही थी. दोनों का सपना था कि परिवार की रजामंदी के बाद धूमधाम से सात फेरे लेकर नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कपिल की हत्या हो गई. परिवार के सपने रह गए अधूरे: परिजनों के अनुसार कपिल अक्सर कहता था कि अब वह पुराने विवादों को पीछे छोड़कर पत्नी गरिमा के साथ नया जीवन शुरू करना चाहता है. उसके पिता राजेंद्र ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हुई थी और उचित समय पर सामाजिक रीति-रिवाजों से विवाह कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया.