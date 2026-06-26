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हांसी जिम संचालक हत्याकांड: अधूरी प्रेम कहानी से गैंगस्टर कनेक्शन तक, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

हांसी में जिम संचालक कपिल रेढ़ू हत्याकांड में प्रेम कहानी, गैंगस्टर कनेक्शन और पुलिस जांच के कई अहम पहलू सामने आए हैं.

Hansi Kapil Murder Case
हांसी जिम संचालक हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 26, 2026 at 1:04 PM IST

5 Min Read
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हांसी: हांसी के दिल्ली रोड स्थित फव्वारा चौक के पास 11 जून 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे रेड जिम संचालक कपिल रेढ़ू की बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी. महज पांच सेकेंड में हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की. कपिल को सात गोलियां लगीं, जिनमें चार शरीर में फंसी मिलीं जबकि तीन आर-पार हो गईं. घटना के दौरान जिम के बाहर वार्मअप कर रही शिखा जांगड़ा भी गोली लगने से घायल हो गई. वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई.

हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा: वारदात के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो सामने आया, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. हालांकि पुलिस इसकी तकनीकी जांच भी कर रही है कि पोस्ट और ऑडियो किस माध्यम से वायरल किए गए.

अधूरी प्रेम कहानी से गैंगस्टर कनेक्शन तक (ETV Bharat)

पुलिस की जांच कई राज्यों तक पहुंची: पुलिस जांच में वारदात में इस्तेमाल बाइक और हेलमेट बरामद किए जा चुके हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार हमलावर घटना के बाद तोशाम के रास्ते राजस्थान भागे. पुलिस की कई टीमें हिसार एसटीएफ के साथ लगातार दबिश दे रही हैं. सूत्रों के अनुसार दोनों संदिग्ध हमलावर हिसार जिले के रहने वाले हैं और उनकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है. जरूरत पड़ने पर मामले में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से भी जांच कराए जाने की संभावना जताई जा रही है.

अधूरी रह गई कपिल की प्रेम कहानी: वहीं, इस हत्याकांड के बीच कपिल और उसकी पत्नी गरिमा की प्रेम कहानी भी चर्चा में आ गई. दोनों की मुलाकात हांसी के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और वर्ष 2021 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली. लेकिन पारिवारिक सहमति नहीं बनने के कारण गरिमा अपने मायके में ही रह रही थी. दोनों का सपना था कि परिवार की रजामंदी के बाद धूमधाम से सात फेरे लेकर नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कपिल की हत्या हो गई.

परिवार के सपने रह गए अधूरे: परिजनों के अनुसार कपिल अक्सर कहता था कि अब वह पुराने विवादों को पीछे छोड़कर पत्नी गरिमा के साथ नया जीवन शुरू करना चाहता है. उसके पिता राजेंद्र ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हुई थी और उचित समय पर सामाजिक रीति-रिवाजों से विवाह कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया.

इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार: कपिल जींद जिले के दालमवाला गांव का रहने वाला था. वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. पहले उसने हांसी में कैफे शुरू किया और बाद में रेड जिम का संचालन संभाला. करीब एक वर्ष पहले उसके माता-पिता भी हांसी आकर उसके साथ रहने लगे थे. परिवार के अनुसार कपिल अपनी मां के बेहद करीब था और हर छोटी-बड़ी बात उनसे साझा करता था.

कबड्डी खिलाड़ी भी था कपिल: जिम संचालक होने के साथ-साथ कपिल कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी भी था. वह विभिन्न ओपन कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था और खेल जगत में भी उसकी पहचान बन चुकी थी. हमले में घायल हुई शिखा जांगड़ा को गोली लगने के साथ उसकी एक पसली भी टूट गई थी. ऑपरेशन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. परिजनों के अनुसार उसकी हालत पहले से बेहतर है, हालांकि आगे एक और ऑपरेशन होना बाकी है.

शराब ठेका विवाद की जांच पर फोकस: सूत्रों के अनुसार जांच में हत्या के तार पुराने शराब ठेका विवाद से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है. जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे गैंग से जुड़े लोगों ने कथित रूप से नए युवकों को शामिल कर वारदात की साजिश रची. मामले में पहले से जेल में बंद और पुराने विवादों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

पुरानी फायरिंग घटनाओं से भी जोड़े जा रहे तार: जांच एजेंसियां फरवरी 2025 में ढाणी पुरिया और शेखपुरा गांव में हुई फायरिंग की घटनाओं की भी पड़ताल कर रही हैं. पुलिस का मानना है कि इन घटनाओं और कपिल हत्याकांड के बीच कुछ समान कड़ियां हो सकती हैं, जिनकी जांच जारी है.

एसपी बोले-"जल्द होंगे आरोपी गिरफ्तार": हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि, "मामले की जांच लगातार जारी है. कई अहम सुराग मिले हैं. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

अब गिरफ्तारी का इंतजार: हत्या के 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक कोई आरोपी नहीं लगा है. हालांकि पुलिस का दावा है कि पहचान हो चुकी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल कपिल के परिवार को इंसाफ और प्रदेश की नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

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