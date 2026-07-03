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हांसी में मानवता शर्मसार! नागरिक अस्पताल से बेसहारा मरीज को लौटाया, लोगों के हंगामे के बाद हुआ भर्ती

हांसी में लावारिस मरीज का इलाज नहीं होने पर स्थानीय लोग भड़क गए. लोगों के विरोध के बाद पुलिस पहुंची. मरीज का इलाज जारी है.

Hansi Civil Hospital negligence
हांसी में मानवता शर्मसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 4:53 PM IST

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हांसी: हांसी के गर्ग हॉस्पिटल वाली गली में एक चलने-फिरने में असमर्थ व्यक्ति लावारिस हालत में पड़ा मिला. स्थानीय लोगों ने उसकी स्थिति देखकर डायल-112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नागरिक अस्पताल लेकर गई. आरोप है कि अस्पताल में व्यक्ति को लावारिस समझकर तत्काल उपचार नहीं दिया गया और वापस छोड़ दिया गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोबारा पुलिस को सूचना देकर विरोध जताया, जिस पर पुलिस फिर मौके पर पहुंची और मरीज को दोबारा अस्पताल ले जाकर भर्ती कराने की कार्रवाई की.

लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप: वहीं, घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. उनका कहना था कि एक असहाय व्यक्ति को केवल लावारिस समझकर इलाज से वंचित करना मानवता के खिलाफ है. स्थानीय निवासी लवकेश ने कहा कि, "अज्ञात और लावारिस समझकर घायल व्यक्ति की देखभाल नहीं की गई. यदि अस्पताल प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं किया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे." लोगों ने मांग की कि मरीज का तुरंत उपचार किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो.

हांसी नागरिक अस्पताल से बेसहारा मरीज को लौटाया (ETV Bharat)

पीड़ित ने भी सुनाई अपनी आपबीती: बेसहारा पीड़ित मरीज ने भी अस्पताल पर इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया. उसने कहा कि, "मेरा इलाज नहीं किया गया, मुझे वापस भेज दिया गया." मरीज की यह बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश और बढ़ गया. उनका कहना था कि डॉक्टरों का पेशा सेवा और मानवता का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में किसी जरूरतमंद को उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

"दोबारा सूचना पर फिर पहुंची टीम": वहीं, डायल-112 पर तैनात पुलिसकर्मी जसवंत ने बताया कि, "हम पहले भी व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया. दोबारा सूचना मिलने पर हम फिर मौके पर पहुंचे और अब व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने की कार्रवाई की जा रही है."

चिकित्सा अधिकारी ने दिया कार्रवाई का भरोसा:दूसरी बार मरीज के अस्पताल पहुंचने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राहुल बुद्धिराजा ने कहा कि, " हमें मामले की जानकारी अभी मिली है. मरीज का समुचित उपचार कराया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी."

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