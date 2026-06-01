300 साल पुराना हांसी का हाजमपुर, संजोए है इतिहास और विरासत, प्राचीन कुआं आज भी बयां कर रहा अतीत की कहानी
हाजमपुर गांव 300 वर्षों के इतिहास, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, खेल प्रतिभाओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है.
Published : June 1, 2026 at 11:19 AM IST
हांसी: हांसी से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित हाजमपुर गांव लगभग 300 वर्षों के इतिहास का साक्षी माना जाता है. ग्रामीणों के अनुसार गांव का नाम यहां रहने वाले दो मुस्लिम भाइयों हाजम और जमाल के नाम पर पड़ा. हाजम के नाम पर हाजमपुर और कुछ दूरी पर बसे जमाल के नाम पर जमालपुर गांव अस्तित्व में आया. गांव की पहचान केवल उसके इतिहास से ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता की परंपरा से भी जुड़ी हुई है.
प्राचीन कुआं आज भी सुना रहा अतीत की कहानी: गांव में मौजूद ऐतिहासिक कुआं कभी पूरे गांव की प्यास बुझाने का प्रमुख स्रोत हुआ करता था. पुराने समय में ग्रामीण इसी कुएं के पानी पर निर्भर रहते थे. हालांकि अब कई वर्षों से इसमें पानी नहीं भरा जा रहा है, लेकिन यह कुआं गांव के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है. ग्रामीण इसे गांव की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में गिनते हैं.
मस्जिद से गुरुद्वारा तक का सफर: हाजमपुर की एक और विशेष पहचान यहां स्थित पुरानी मस्जिद है, जिसे समय के साथ नया स्वरूप मिला. विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिख परिवारों ने यहां धार्मिक गतिविधियां शुरू कीं और वर्तमान में यहां गुरुद्वारा साहिब स्थापित है. आज यह स्थान धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुका है, जहां श्रद्धालु नियमित रूप से मत्था टेकने पहुंचते हैं.
1857 की क्रांति में निभाई थी अहम भूमिका: इतिहासकारों और ग्रामीणों के अनुसार हाजमपुर के लोगों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया था. क्रांति में शामिल होने की सजा के तौर पर अंग्रेजों ने गांव को मात्र 1200 रुपये में नीलाम कर दिया था और ग्रामीणों को कई तरह की यातनाएं दी थीं. इसके बावजूद गांव के लोगों ने अपने साहस, एकता और स्वाभिमान को बनाए रखा.
खेल प्रतिभाओं ने बढ़ाया गांव का मान: हाजमपुर ने खेलों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. गांव से निकले कुश्ती खिलाड़ी जसबीर, मदन और जोगेंद्र ने प्रदेश और देश स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. वहीं भरत सिंह ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया. खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह आज भी गांव की पहचान बना हुआ है.
खेती है गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़: गांव के अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और खेती ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है. आधुनिक खेती के साथ-साथ ग्रामीण पारंपरिक कृषि पद्धतियों को भी महत्व देते हैं. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
प्रशासनिक सेवाओं में भी मजबूत पहचान: हाजमपुर ने प्रशासनिक और सरकारी सेवाओं में भी कई प्रतिष्ठित अधिकारी दिए हैं. गांव निवासी अरुण नेहरा पुलिस विभाग में डीआईजी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके अलावा राजेंद्र संभरवाल और रत्न वर्मा बिजली विभाग में निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. गांव के कई युवा वर्तमान में पुलिस विभाग में डीएसपी सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं.
सरपंच ने बताया गांव की वर्तमान स्थिति: गांव के सरपंच अनिल नेहरा ने बताया कि, "हाजमपुर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 5,500 है और गांव में करीब 2,800 मतदाता हैं. गांव के अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं. हमारे गांव ने खेलों, प्रशासनिक सेवाओं और सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है."
ग्रामीणों को अपनी धरोहरों पर गर्व: वहीं, गांव निवासी सुनील कुमार ने कहा कि, "हमारे गांव में एक प्राचीन कुआं और पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है. ये धरोहरें गांव के समृद्ध इतिहास की पहचान हैं. भारत की आत्मा गांवों में बसती है और हमारी कोशिश है कि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाएं."
इतिहास और विरासत को संजोए हुए है हाजमपुर: करीब तीन सदियों पुराना हाजमपुर आज भी अपने ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक विरासत, सामाजिक भाईचारे और प्रशासनिक योगदान के कारण क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है. गांव की पुरानी धरोहरें और यहां के लोगों की एकता इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का काम कर रही हैं.
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