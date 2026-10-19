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हांसी की हर्षा यादव बनी ETO, अब IAS बनने का लक्ष्य, भावुक हुए पिता, बोले- "बेटी ने सिर गर्व से ऊंचा कर दिया"

हांसी की हर्षा यादव बनी ETO ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी की बेटी हर्षा यादव ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. हर्षा का चयन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी कि ETO के पद पर हुआ है. बेटी की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है. पिता सुरेंद्र यादव बेटी की सफलता से भावुक हो गए. वहीं, हर्षा का लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है.

पिछली बार तीन नंबर से रह गई थीं पीछे: हर्षा यादव के पिता सुरेंद्र यादव ने बताया कि, "मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती रही है. हर्षा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की. इससे पहले HPSC परीक्षा में वह महज तीन नंबर से चयनित होने से रह गई थीं. इस असफलता के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारी जारी रखी. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उसने ETO का पद हासिल कर लिया. बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है."