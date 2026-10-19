हांसी की हर्षा यादव बनी ETO, अब IAS बनने का लक्ष्य, भावुक हुए पिता, बोले- "बेटी ने सिर गर्व से ऊंचा कर दिया"
हांसी की हर्षा यादव ने HPSC परीक्षा में ETO पद हासिल किया. अब वो IAS बनने की तैयारी कर रही है.
Published : October 19, 2026 at 2:43 PM IST
हांसी: हांसी की बेटी हर्षा यादव ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. हर्षा का चयन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी कि ETO के पद पर हुआ है. बेटी की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है. पिता सुरेंद्र यादव बेटी की सफलता से भावुक हो गए. वहीं, हर्षा का लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है.
पिछली बार तीन नंबर से रह गई थीं पीछे: हर्षा यादव के पिता सुरेंद्र यादव ने बताया कि, "मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती रही है. हर्षा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की. इससे पहले HPSC परीक्षा में वह महज तीन नंबर से चयनित होने से रह गई थीं. इस असफलता के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारी जारी रखी. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उसने ETO का पद हासिल कर लिया. बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है."
रोजाना 18 घंटे पढ़ाई कर हासिल की सफलता: हर्षा के परिजनों के अनुसार हर्षा अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन करीब 18 घंटे तक पढ़ाई की. लगातार मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर उसने यह मुकाम हासिल किया. पिछली बार बेहद कम अंतर से चयन से चूकने के बाद भी उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया. उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो असफलता के बाद दोबारा प्रयास कर रहे हैं.
परिवार के लिए गर्व का पल: हर्षा के पिता सुरेंद्र यादव बिजली बोर्ड में फोरमैन के पद पर कार्यरत हैं. बेटी के अधिकारी बनने पर उनकी खुशी देखते ही बन रही थी. उन्होंने बेटी की मेहनत और लगन पर गर्व जताया. वहीं, मां कुसुम यादव ने भी हर्षा की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, "बेटी की मेहनत सफल हुई है और यह पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है."
अब IAS बनने की तैयारी: वहीं, हर्षा के दादा मान सिंह यादव पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर के पद से वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने पोती की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि, "मुझे हर्षा पर बेहद नाज है. परिवार के सदस्यों और परिचितों की ओर से हर्षा को लगातार बधाइयां मिल रही हैं. ETO बनने के बाद भी हर्षा का सफर यहीं नहीं रुकेगा. उसका अगला लक्ष्य IAS अधिकारी बनना है. वह इसके लिए अपनी तैयारी जारी रखना चाहती है."
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