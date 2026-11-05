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उड़ीसा में गांजा तस्कर की कस्टडी में मौत मामला, हांसी SP ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू

उड़ीसा में गांजा तस्कर की कस्टडी में मौत मामला ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में गांजा तस्करी के आरोपी की उड़ीसा में कथित आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. दरअसल, मामले में हांसी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, आईपीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए CIA-1 हांसी की टीम के पांच पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

जानें क्या है पूरा मामला: इस पूरे मामले में हांसी एसपी विनोद कुमार ने कहा कि, "इस पूरे मामले की शुरुआत 27 मार्च 2026 को हुई थी. उस दिन CIA-1 हांसी की टीम ने गढ़ी से भाटोल रोड पर नहर की पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राकेश पुत्र कृष्ण और मनवीर पुत्र जोरा निवासी इगराह, जिला जींद, विनोद पुत्र लहणा निवासी पुठ्ठी तथा रविन्द्र पुत्र कुलदीप निवासी पुठ्ठी के रूप में हुई थी."