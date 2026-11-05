उड़ीसा में गांजा तस्कर की कस्टडी में मौत मामला, हांसी SP ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू
Hansi Ganja Smuggling Case: हांसी में गांजा तस्करी मामले के आरोपी की उड़ीसा में मौत के बाद CIA-1 के पांच पुलिसकर्मी निलंबित हुए.
Published : November 5, 2026 at 2:34 PM IST
हांसी: हांसी में गांजा तस्करी के आरोपी की उड़ीसा में कथित आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. दरअसल, मामले में हांसी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, आईपीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए CIA-1 हांसी की टीम के पांच पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
जानें क्या है पूरा मामला: इस पूरे मामले में हांसी एसपी विनोद कुमार ने कहा कि, "इस पूरे मामले की शुरुआत 27 मार्च 2026 को हुई थी. उस दिन CIA-1 हांसी की टीम ने गढ़ी से भाटोल रोड पर नहर की पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राकेश पुत्र कृष्ण और मनवीर पुत्र जोरा निवासी इगराह, जिला जींद, विनोद पुत्र लहणा निवासी पुठ्ठी तथा रविन्द्र पुत्र कुलदीप निवासी पुठ्ठी के रूप में हुई थी."
CIA-1 हांसी ने गठित की टीम: हांसी एसपी विनोद कुमार ने आगे कहा कि, " मामले में आगामी जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों मनवीर और विनोद के खुलासा बयानों के आधार पर गांजे की सप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम सामने आया. आरोपी की पहचान तानुप डे उर्फ राहुल उर्फ बापुन निवासी उड़ीसा के रूप में हुई. इसके बाद मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर CIA-1 हांसी की एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 25 अक्टूबर 2026 को उड़ीसा में दबिश देकर आरोपी तानुप डे को गिरफ्तार कर लिया."
रिमांड के दौरान की खुदकुशी: हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि, "गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस टीम ने पांच दिन का ट्रांजिट यानी राहदारी रिमांड हासिल किया. इसके बाद पुलिस टीम आरोपी के साथ उड़ीसा के जिला मलकानगिरि में ठहरी हुई थी. पुलिस के अनुसार इसी दौरान 26 अक्टूबर 2026 की सुबह आरोपी ने खुदकुशी कर ली. आरोपी वॉशरूम जाने के बहाने गया और उसने खुदकुशी कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया."
पांच पुलिस कर्मचारी निलंबित: एसपी विनोद कुमार ने आगे कहा कि, "मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई. अब इस पूरे मामले में हांसी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, आईपीएस ने कार्रवाई करते हुए CIA-1 से संबंधित पांच पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.निलंबित किए गए कर्मचारियों में सहायक उप निरीक्षक (ASI) सम्मत, PSI कपिल, EHC जोगिंद्र, EHC अर्जुन और सिपाही मुकेश शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से मामले के सभी संबंधित पहलुओं की जांच के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है."
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