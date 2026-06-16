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मानसून की दस्तक और हांसी बेहाल, बस स्टैंड से तोशाम रोड तक पानी ही पानी, जलभराव ने खोली नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल

मानसून की दस्तक और हांसी बेहाल ( ETV Bharat )

हांसी: मानसून की पहली बारिश ने हांसी शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर कर दी. कुछ देर हुई बारिश के बाद ही शहर के कई प्रमुख इलाके पानी से भर गए. बस स्टैंड, बाबा श्याम मंदिर रोड और हांसी-तोशाम रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़कों पर जमा पानी ने यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित किया. बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर भरा पानी: बारिश के बाद हांसी बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न दिखाई दिया. वहीं बाबा श्याम मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी पानी भर जाने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ीं. कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई. बस स्टैंड से तोशाम रोड तक पानी ही पानी (ETV Bharat) तोशाम रोड पर निर्माण कार्य न होने से बढ़ी समस्या: हांसी-तोशाम रोड पर पिछले करीब आठ महीनों से नए सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं. बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया.