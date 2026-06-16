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मानसून की दस्तक और हांसी बेहाल, बस स्टैंड से तोशाम रोड तक पानी ही पानी, जलभराव ने खोली नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल

मानसून की पहली बारिश में हांसी जलमग्न हो गई है. जलभराव, बिजली बंद और नेटवर्क ठप होने से लोग परेशान हैं.

Hansi Flooded After First Monsoon Rain
मानसून की दस्तक और हांसी बेहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
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हांसी: मानसून की पहली बारिश ने हांसी शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर कर दी. कुछ देर हुई बारिश के बाद ही शहर के कई प्रमुख इलाके पानी से भर गए. बस स्टैंड, बाबा श्याम मंदिर रोड और हांसी-तोशाम रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़कों पर जमा पानी ने यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित किया.

बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर भरा पानी: बारिश के बाद हांसी बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न दिखाई दिया. वहीं बाबा श्याम मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी पानी भर जाने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ीं. कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई.

बस स्टैंड से तोशाम रोड तक पानी ही पानी (ETV Bharat)

तोशाम रोड पर निर्माण कार्य न होने से बढ़ी समस्या: हांसी-तोशाम रोड पर पिछले करीब आठ महीनों से नए सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं. बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया.

लोगों ने उठाए प्रशासन पर सवाल: स्थानीय निवासी वेद प्रकाश ने कहा कि, "थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर पानी से भर गया. बस स्टैंड और तोशाम रोड पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है. समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही." वहीं, निवासी विष्णु ने कहा कि, "लगभग हर क्षेत्र में पानी भर गया है. यदि पहली बारिश में यह हाल है तो लगातार बारिश होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है."

आंधी और बारिश से नेटवर्क व बिजली सेवाएं प्रभावित: शहर में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश का असर भी देखने को मिला. मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त होने के कारण आधे शहर में नेटवर्क सेवाएं प्रभावित रहीं. इसके अलावा कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ा.

हर साल दोहराती है जलभराव की समस्या: शहरवासियों का कहना है कि हर वर्ष मानसून के दौरान प्रमुख मार्ग जलभराव की चपेट में आ जाते हैं. इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि घरों और दुकानों में पानी घुसने का खतरा भी बना रहता है. मानसून की पहली ही बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है.

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