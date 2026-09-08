ETV Bharat / state

हांसी में रिश्तों पर चली गोली, बहन को बचाने पहुंचे दो भाइयों पर जीजा ने की फायरिंग, मचा हड़कंप

गेट पर पहुंचते ही बढ़ा विवाद: दोनों भाइयों को घर के गेट पर देखकर सरोज का पति बारू भड़क गया. उस समय उसके साथ उसका भाई नरेश भी मौजूद था. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर मामला गली में धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. इसी दौरान स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और फायरिंग की घटना सामने आई.

बहन के फोन पर पहुंचे थे दोनों भाई: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खरक पूनिया गांव निवासी जसबीर और मनदीप की बहन सरोज की शादी वर्ष 2010 में बास गांव निवासी बारू के साथ हुई थी. सरोज फिलहाल हांसी के न्यू मिनी मॉडल टाउन में रह रही थी. मंगलवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सरोज ने अपने भाइयों को फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है. सूचना मिलते ही जसबीर और मनदीप अपनी बहन के घर पहुंच गए.

हांसी: हांसी के न्यू मिनी मॉडल टाउन में घरेलू विवाद उस समय खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया, जब बहन के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर उसकी ससुराल पहुंचे दो भाइयों पर उनके जीजा ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी. पुलिस के अनुसार आरोपी ने दो बार गोली चलाने का प्रयास किया. गनीमत रही कि दोनों भाई बाल-बाल बच गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक दो बार किया फायर: हांसी शहर बस स्टैंड जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि, "मॉडल टाउन में गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के विवाद के बाद महिला ने अपने भाइयों को बुलाया था. इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ. आरोप है कि बारू ने पिस्टल निकालकर दो बार फायर किया. एक गोली निशाने से चूक गई, जबकि दूसरी बार गोली चलाने की कोशिश के दौरान दोनों भाइयों ने आरोपी का हाथ पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया."

बहन को बचाने पहुंचे दो भाइयों पर जीजा ने की फायरिंग (ETV Bharat)

डायल-112 पर दी गई घटना की सूचना: फायरिंग की सूचना तुरंत डायल-112 पर दी गई. सूचना मिलते ही हांसी शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई है. घटना के बाद पीड़ित पक्ष में दहशत का माहौल है, जबकि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

साले ने लगाए बहन के साथ मारपीट के आरोप: आरोपी का साला जसबीर ने कहा कि, "शादी के शुरुआती वर्षों के बाद से ही बारू नशा करने लगा था और अक्सर उसकी बहन सरोज के साथ मारपीट करता था. बहन ने परेशान होकर उन्हें फोन किया था, जिसके बाद वह अपने भाई मनदीप के साथ उसे देखने पहुंचे थे. सरोज के दो बच्चे भी हैं."

आरोपी फरार, एसपी ने बनाई दो टीमें: जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि, "आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी के निर्देश पर दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है."

ये भी पढ़ें:नूंह में चोरी की वारदात के तीन आरोपी गिरफ्तार, 6.15 लाख नकद और महंगे मोबाइल फोन बरामद