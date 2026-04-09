अस्पताल से यूरिन की थैली के साथ अनाज मंडी पहुंचा बीमार किसान, गेहूं खरीद का नियम बना मजबूरी का कारण
हिसार का एक बीमार किसान, हाथ में बाथरूम की थैली लिए सीधे अस्पताल से अनाज मंडी पहुंच गया. क्योंकि उसे बायोमेट्रिक सत्यापन कराना था.
Published : April 9, 2026 at 9:17 AM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. गांव बड़सी का एक बीमार किसान, हाथ में बाथरूम की थैली लिए सीधे अस्पताल से अनाज मंडी पहुंच गया. वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराना था. हालांकि सरकार ने इस नियम में अपनी जगह दूसरे शख्स को भेजने की सुविधा दे रखी है.
बीमारी से जूझता किसान, फिर भी मंडी पहुंचना पड़ा: मंडी पहुंचे किसान की हालत ऐसी थी कि वो अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में था. लेकिन गेहूं की फसल बेचने की मजबूरी उसे आराम नहीं करने दे रही थी. हाथ में मेडिकल पाइप और बाथरूम की थैली लिए वो सीधे मंडी पहुंचा, ताकि समय पर बायोमेट्रिक करवा सके. ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों की स्थिति है, जो नियमों के बीच फंसे हुए हैं.
बायोमेट्रिक नियम बना मजबूरी का कारण: इस बार सरकार ने गेहूं खरीद के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है. यानी जिस किसान के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, उसी का फिंगरप्रिंट जरूरी है. ऐसे में अगर किसान बीमार हो, बुजुर्ग हो या किसी वजह से खुद नहीं आ सकता, तो उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. कागजों में भले ही प्रतिनिधि भेजने की सुविधा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कई किसानों को इसकी जानकारी नहीं है या प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है.
किसानों को हो रही परेशानी: बीमार किसान हांसी के बड़सी गांव का रहने वाला है. मंडी में गेहूं की फसल बेचने आए किसान शमशेर सिंह ने कहा कि "गेट पर वीडियोग्राफी और उसके बाद बायोमेट्रिक करवाने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि किसान खेत में काफी मेहनत करता है. उसके बाद मंडी में आता है. मेहनत के बाद हाथों की रेखाएं घिस जाती हैं. जिसके कारण उनको ज्यादा परेशानी हो रही है. सरकार को किसान के लिए दिक्कत की बजाय ये आसान करना चाहिए."
मंडी सचिव ने दी सफाई: इस पूरे मामले पर सर्व व्यापार मंडल प्रधान बजरंग बंसल ने कहा कि "ये नए नियम बिलकुल गलत है. इससे काफी परेशानी हो रही है." वहीं पूरे मामले में मंडी सचिव यशपाल मेहता ने बताया कि उन्हें किसान के बारे में पहले कोई सूचना नहीं मिली. नियमों के तहत बायोमेट्रिक के लिए तीन अन्य व्यक्तियों का विकल्प भी दिया जाता है. उन्होंने कहा कि करीब 1 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुकी है.
मंडियों में बढ़ रही परेशानियां: सिर्फ यही एक मामला नहीं है. कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें ठीक से काम नहीं कर रहीं, नेटवर्क की समस्या आ रही है और किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है. बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हो पा रहे. ऐसे में नई तकनीक, जो सुविधा देने के लिए लाई गई थी, वही अब परेशानी का कारण बनती दिख रही है.
बायोमेट्रिक नियम क्या है? हरियाणा में इस बार गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने नई व्यवस्था के तहत आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब साफ है कि अब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में खुद मौजूद रहकर फिंगरप्रिंट या अंगूठा लगाना होगा. बिना इस प्रक्रिया के खरीद आगे नहीं बढ़ेगी. सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बता रही है, लेकिन जमीन पर इसके असर को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं. हालांकि बायोमेट्रिक के लिए तीन अन्य व्यक्तियों का विकल्प भी दिया जाता है. अगर किसी वजह से किसान मंडी नहीं पहुंच पाता, तो वो अपनी जगह अन्य व्यक्तियों को भेज सकता है.
कैसे काम करता है नियम? नई व्यवस्था के अनुसार, सबसे पहले किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. इसके बाद जब वो मंडी में गेहूं लेकर पहुंचता है, तो वहां लगे सिस्टम पर उसका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है. मशीन किसान के फिंगरप्रिंट को आधार डेटा से मिलाती है. मिलान सही होने पर ही खरीद प्रक्रिया शुरू होती है और आगे भुगतान की प्रक्रिया चलती है। यानी पूरी खरीद अब पहचान आधारित हो गई है.
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