अंग्रेजों के जमाने से लोगों की पसंद बना हांसी का पेड़ा, कलाम से इंजमाम तक हुए इसके दिवाने, जानें क्या है इसके स्वाद का राज
हांसी का 150 साल पुराना पेड़ा अपनी पारंपरिक मिठास, शुद्धता और स्वाद के कारण देश-विदेश में काफी प्रसिद्ध है.
Published : May 9, 2026 at 2:00 PM IST
हांसी: हरियाणा का ऐतिहासिक शहर हांसी केवल अपने इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मशहूर पेड़ों के लिए भी देशभर में जाना जाता है. अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू हुई यह मिठास आज भी लोगों की जुबान पर बरकरार है. हांसी के पेड़े अपनी खास मिठास, मुलायम बनावट और देसी स्वाद के कारण देश-विदेश तक पहचान बना चुके हैं. यहां आने वाला लगभग हर व्यक्ति इस पेड़े का स्वाद जरूर चखता है.
पारंपरिक विधि आज भी कायम: हांसी के पेड़ों की सबसे बड़ी खासियत उनकी पारंपरिक निर्माण विधि है. आज भी इन पेड़ों को धीमी आंच पर घंटों तक दूध पकाकर तैयार किया जाता है. शुद्ध खोए से बनने वाले दानेदार पेड़े मुंह में जाते ही घुल जाते हैं. यही वजह है कि वर्षों बाद भी इनके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया. स्थानीय लोग बताते हैं कि, "हांसी के पेड़े की खुशबू और स्वाद ही उसकी असली पहचान है."
बड़ी हस्तियों को भी पसंद: हांसी के पेड़े का स्वाद सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा. देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भी इन पेड़ों को पसंद कर चुके हैं. वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमाम उल-हक ने भी हांसी के पेड़ों की जमकर तारीफ की थी. बताया जाता है कि इंजमाम के पूर्वज हांसी से जुड़े रहे हैं. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां भी यहां के पेड़े का स्वाद चख चुकी हैं.
150 साल पुरानी दुकान की खास पहचान: हांसी के प्रसिद्ध पेड़ों को असली पहचान दिलाने में लाला दुनी चंद छबील दास की करीब 150 साल पुरानी दुकान की अहम भूमिका मानी जाती है. आज भी इस दुकान पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. दुकान की लोकप्रियता के कारण हांसी की हलवाई वाली गली भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गई. वर्षों पुरानी परंपरा और शुद्धता ने इस दुकान को लोगों का भरोसेमंद नाम बना दिया है.
पांचवीं पीढ़ी संभाल रही विरासत: दुकान संचालक परिवार की पांचवीं पीढ़ी अब इस कारोबार को आगे बढ़ा रही है. लाला दुनीचंद मित्तल के पड़पोते दीपक मित्तल ने बताया कि, " मेरे परदादा लाला दुनी चंद मित्तल राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से हांसी आए थे. उन्होंने यहां ऐसा स्वाद तैयार किया, जो आज देशभर में मशहूर हो चुका है.अमेरिका में बसे लोग भी विशेष रूप से हांसी के पेड़े मंगवाते हैं."
स्वाद और शुद्धता से नहीं किया समझौता: दुलीचंद के पोते 80 वर्षीय ईश्वर दत्त ने बताया कि, " मैं साल 1968 से इस दुकान को संभाल रहा हूं और अब हमारी पांचवीं पीढ़ी भी इस काम में लगी हुई है. इतने वर्षों में स्वाद और शुद्धता के साथ कभी समझौता नहीं किया गया. यही कारण है कि आज भी देश-विदेश से लोग खास तौर पर हांसी के प्रसिद्ध पेड़े मंगवाते हैं."
ये भी पढ़ें:गजब! बिना जड़ के बरगद का पेड़, सालों से हवा में झूल रहा, बना आस्था का केन्द्र