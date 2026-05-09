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अंग्रेजों के जमाने से लोगों की पसंद बना हांसी का पेड़ा, कलाम से इंजमाम तक हुए इसके दिवाने, जानें क्या है इसके स्वाद का राज

लोगों की पसंद बना हांसी का पेड़ा ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा का ऐतिहासिक शहर हांसी केवल अपने इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मशहूर पेड़ों के लिए भी देशभर में जाना जाता है. अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू हुई यह मिठास आज भी लोगों की जुबान पर बरकरार है. हांसी के पेड़े अपनी खास मिठास, मुलायम बनावट और देसी स्वाद के कारण देश-विदेश तक पहचान बना चुके हैं. यहां आने वाला लगभग हर व्यक्ति इस पेड़े का स्वाद जरूर चखता है. पारंपरिक विधि आज भी कायम: हांसी के पेड़ों की सबसे बड़ी खासियत उनकी पारंपरिक निर्माण विधि है. आज भी इन पेड़ों को धीमी आंच पर घंटों तक दूध पकाकर तैयार किया जाता है. शुद्ध खोए से बनने वाले दानेदार पेड़े मुंह में जाते ही घुल जाते हैं. यही वजह है कि वर्षों बाद भी इनके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया. स्थानीय लोग बताते हैं कि, "हांसी के पेड़े की खुशबू और स्वाद ही उसकी असली पहचान है." बड़ी हस्तियों को भी पसंद: हांसी के पेड़े का स्वाद सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा. देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भी इन पेड़ों को पसंद कर चुके हैं. वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमाम उल-हक ने भी हांसी के पेड़ों की जमकर तारीफ की थी. बताया जाता है कि इंजमाम के पूर्वज हांसी से जुड़े रहे हैं. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां भी यहां के पेड़े का स्वाद चख चुकी हैं. अंग्रेजों के जमाने से लोगों की पसंद बना हांसी का पेड़ा (ETV Bharat)