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हांसी के ई-रिक्शा चालकों की बढ़ी मुश्किलें, मोबाइल ऐप से हो रहे वाहन लॉक,सरकार से लगाई मदद की गुहार, बोले- "कमाई पर लग गया ब्रेक"

हांसी के ई-रिक्शा चालकों की बढ़ी मुश्किलें ( ETV Bharat )

हांसी: जिले में ई-रिक्शा चालकों के सामने एक नई तकनीकी समस्या खड़ी हो गई है. चालकों का आरोप है कि BAT-BMS नाम के मोबाइल ऐप के जरिए उनके ई-रिक्शों को दूर से लॉक किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है. चालकों के अनुसार अब तक करीब 30 ई-रिक्शा इस तरह लॉक किए जा चुके हैं. इस मामले में चालकों ने सरकार से हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की है. सरकार ने संबंधित ऐप को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन ऐप फिलहाल ऐप स्टोर से हटाया नहीं गया है. ब्लूटूथ से जुड़ते ही बंद हो जाता है ई-रिक्शा: चालकों का कहना है कि BAT-BMS ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा से कनेक्ट हो जाता है. इसके बाद ऐप के माध्यम से वाहन को लॉक या बंद किया जा सकता है. उनका आरोप है कि इस कारण कई बार बीच काम में ही ई-रिक्शा बंद हो जाता है, जिससे पूरे दिन की कमाई प्रभावित होती है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. BAT-BMS ऐप से ई-रिक्शा लॉक होने की शिकायतें बढ़ने से चालक परेशान (ETV Bharat) "तकनीक की जानकारी नहीं, इसलिए हो रहे परेशान": हांसी के ई-रिक्शा चालक प्रवीण ने कहा कि, "अधिकतर चालक गरीब और कम पढ़े-लिखे हैं. उन्हें इस तकनीक की जानकारी नहीं है, इसलिए वे ठगी और परेशानी का शिकार हो रहे हैं. समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए ताकि चालकों की आजीविका प्रभावित न हो."