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हांसी धर्मखेड़ी हत्याकांड: दोस्त ने रची थी हत्या की साजिश, शराब पिलाकर बोतल से मारा, फिर कसी से किया हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

हांसी धर्मखेड़ी हत्याकांड ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी के नारनौंद क्षेत्र के धर्मखेड़ी गांव में बॉक्सर खिलाड़ी दीपक की हत्या के मामले में बास थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहतक के अजायब गांव निवासी प्रिंस पुत्र हरिओम, जितेंद्र हुड्डा पुत्र राजवीर और आर्यन पुत्र समुद्र के रूप में हुई है. तीनों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा. एसपी ने बताई हत्या की वजह: इस पूरे मामले में प्रेसवार्ता के दौरान हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि, "मृतक दीपक और मुख्य आरोपी प्रिंस आपस में दोस्त थे और महम में साथ बॉक्सिंग करते थे. पुलिस पूछताछ में प्रिंस ने आरोप लगाया कि दीपक उसकी बहन को कई दिनों से परेशान कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था. इसी बात को लेकर उसने दीपक को सबक सिखाने की योजना बनाई." रिश्तेदारी से जुड़ा था विवाद: एसपी विनोद कुमार ने आगे बताया कि, "प्रिंस की बहन की शादी मोहित से हुई थी. मोहित, दीपक की सगी मौसी का बेटा है. बहन से छेड़छाड़ की जानकारी मिलने के बाद प्रिंस ने अपने साथियों के साथ दीपक के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई. हालांकि इस पूरे आरोप की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी." हांसी के धर्मखेड़ी में बॉक्सर दीपक की हत्या (ETV Bharat) शराब और खाने का सामान लेकर पहुंचे: एसपी ने बताया कि, "आरोपी वारदात से पहले शराब और खाने-पीने का सामान लेकर धर्मखेड़ी पहुंचे थे. सभी खेत में बने कमरे की छत पर बैठे और शराब पी. पुलिस के मुताबिक दीपक को भी शराब पिलाई गई. पूछताछ में सामने आया है कि दीपक के नशे में होने के बाद पहले उसके सिर पर बीयर की बोतल से वार किया गया."