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हांसी में तीन करोड़ से बना कम्युनिटी सेंटर चार साल में बदहाल, एक साल से लटका ताला, बेसमेंट में पानी भरने से बढ़ी परेशानी, स्थायी समाधान के इंतजार में शहरवासी

तीन करोड़ से बना कम्युनिटी सेंटर चार साल में बदहाल ( ETV Bharat )

हांसी: शहर के पुरानी कचहरी चौक के पास फायर ब्रिगेड कार्यालय के नजदीक स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर इन दिनों बदहाली का शिकार है. करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बनी इस इमारत में कभी शादी समारोहों, लेडीज संगीत, जन्मदिन पार्टियों और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों की रौनक रहती थी, लेकिन बेसमेंट में भूजल भरने की समस्या के चलते यह सेंटर पिछले करीब एक साल से बंद पड़ा है. कई बार पानी निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से समस्या जस की तस बनी हुई है. ऐसे में स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन के विकास संबंधी दावों पर सवाल उठा रहे हैं.

बेसमेंट में पानी भरने से बंद हुई सुविधा: दरअसल, कम्युनिटी सेंटर के बेसमेंट में भूजल आने के कारण पानी जमा हो जाता है. इसे निकालने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन समस्या दोबारा सामने आने से सेंटर को चालू नहीं किया जा सका. धीरे-धीरे बेसमेंट का इस्तेमाल बंद हुआ और अब पूरा सेंटर ही लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है. शहरवासियों का कहना है कि समय रहते समस्या का स्थायी समाधान किया जाता तो इतनी बड़ी सार्वजनिक सुविधा लंबे समय तक बंद नहीं रहती.

एक साल से लटका ताला, बेसमेंट में पानी भरने से बढ़ी परेशानी (ETV Bharat) किफायती दरों और आधुनिक सुविधाओं के कारण था लोकप्रिय: बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर शहर के लोगों के लिए विवाह समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन का अच्छा विकल्प बनकर उभरा था. करीब ढाई साल तक लोगों ने यहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए. किफायती दरों और आधुनिक सुविधाओं के चलते यह सेंटर खासा लोकप्रिय हुआ था. अब शादी समारोहों का सीजन शुरू होने के बावजूद इसके बंद रहने से लोगों को दूसरे स्थानों की तलाश करनी पड़ रही है. हांसी में तीन करोड़ से बना कम्युनिटी सेंटर चार साल में बदहाल (ETV Bharat) एक हजार लोगों की क्षमता वाला एसी हॉल: सेंटर में करीब एक हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाला बड़ा एयर कंडीशनर हॉल बनाया गया है. इसके अलावा बेसमेंट में हॉल, एसी और गीजर की सुविधा वाले 10 कमरे तथा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी है. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इतनी सुविधाओं से युक्त इमारत का लंबे समय तक बंद रहना सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े करता है. जुलाई 2022 में हुआ था उद्घाटन: करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बने इस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन जुलाई 2022 में तत्कालीन निकाय मंत्री कमल गुप्ता और हांसी के मौजूदा भाजपा विधायक विनोद भयाना ने किया था. निर्माण के समय यह सेंटर शहरवासियों को सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था. हालांकि, कुछ समय तक उपयोग में रहने के बाद बेसमेंट में पानी भरने की समस्या ने इसकी उपयोगिता पर असर डाल दिया.