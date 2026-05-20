गजब का हांसी सिविल अस्पताल,सप्ताह में सिर्फ एक दिन मिलती अल्ट्रासाउंड की सुविधा, गर्भवती महिलाएं चक्कर लगाने को मजबूर
हांसी सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और दवाइयों की कमी से मरीज परेशान हैं. मरीजों को गर्मी में घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा.
Published : May 20, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 3:46 PM IST
हांसी: हांसी नया जिला बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नागरिक अस्पताल की मौजूदा स्थिति सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. अस्पताल में सप्ताह में केवल एक दिन अल्ट्रासाउंड होने के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भीषण गर्मी में सुबह से ही लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण कई मरीजों का नंबर तक नहीं आ पा रहा. सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, जिन्हें बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
गर्भवती महिलाएं ज्यादा परेशान: ढाणी पिरान वाली निवासी ईश्वर अपनी गर्भवती पत्नी को अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि, "पिछले मंगलवार को भी पूरा दिन लाइन में लगे रहे, लेकिन नंबर नहीं आया. आज फिर सुबह से इंतजार कर रहे हैं. अस्पताल में सिर्फ मंगलवार को अल्ट्रासाउंड होता है, इसलिए मरीजों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है. गर्मी में घंटों खड़े रहना बेहद मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजबूरी में इंतजार करना पड़ रहा है."
वरिष्ठ नागरिक भी हो रहे परेशान: अस्पताल में केवल अल्ट्रासाउंड ही नहीं बल्कि दवाई वितरण व्यवस्था भी मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. वरिष्ठ नागरिकों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी समय पर दवाई नहीं मिल पा रही. राजपुरा गांव से इलाज के लिए पहुंची बुजुर्ग महिला रामरती ने कहा कि, "लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना मुश्किल हो जाता है. गर्मी इतनी ज्यादा है कि चक्कर आने लगते हैं, लेकिन दवाई के लिए इंतजार करना पड़ता है." वहीं, भीषण गर्मी और अव्यवस्थित व्यवस्था ने बुजुर्ग मरीजों की परेशानी और बढ़ा दी है.
अस्पताल में स्थायी अधिकारी की कमी: इसके साथ ही हांसी नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल में अभी तक किसी बड़े अधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है. फिलहाल अस्पताल की जिम्मेदारी सीनियर मेडिकल ऑफिसर राहुल बुद्धिराजा के पास है. जब मीडिया ने मरीजों की परेशानियों को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि, "मीडिया से बातचीत करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता." अस्पताल प्रशासन की इस प्रतिक्रिया के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि जब अधिकारी ही समस्याओं पर खुलकर जवाब नहीं देंगे तो मरीजों की परेशानियों का समाधान कैसे होगा.
बायो मेडिकल वेस्ट ने बढ़ाई टेंशन: वहीं, अस्पताल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर भी चिंता बढ़ रही है. विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल कचरे का सही तरीके से निपटान न किया जाए तो संक्रमण फैलने और पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान बेहद जरूरी माना जाता है ताकि मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
विधायक ने दिया आश्वासन: इस बीच हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने अस्पताल की समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा कि, "जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा. अस्पताल में अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी, हालांकि इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा." हालांकि मरीजों का कहना है कि आश्वासनों से ज्यादा जरूरत तत्काल व्यवस्था सुधारने की है, ताकि लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े.
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