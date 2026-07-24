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हांसी में सीवरेज संकट, डीसी मार्ग सहित कई इलाकों में ओवरफ्लो, बदबू से लोगों का जीना हुआ मुश्किल

हांसी में सीवरेज ओवरफ्लो से कई इलाके प्रभावित हैं. स्थानीय लोगों ने समस्या समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

Hansi sewer overflow
हांसी में सीवरेज संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 12:53 PM IST

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हांसी: जिला बनने के बाद शहर में विकास की नई उम्मीदें जगी थीं, लेकिन सीवरेज व्यवस्था की बदहाली ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. जिले के रेलवे स्टेशन रोड, जिला उपायुक्त मार्ग और न्यू सुभाष कॉलोनी सहित कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा है. बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है, जबकि गंदगी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है. नाराज लोगों ने समस्या के विरोध में प्रशासन और जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

प्रमुख मार्गों पर गंदगी से आवाजाही प्रभावित: जिला उपायुक्त राहुल नरवाल के सरकारी आवास की ओर जाने वाले मार्ग सहित शहर के प्रमुख रास्तों पर सीवर का पानी फैला हुआ है. इन मार्गों से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना बारिश के भी सड़कों पर पानी जमा रहना व्यवस्था की लापरवाही को दर्शाता है.

Hansi sewer overflow
हांसी सीवरेज संकट (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में बढ़ रहा आक्रोश: शहरवासियों की मानें तो जिला बनने के बाद बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन आठ महीने बाद भी हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं. सीवरेज की नियमित सफाई नहीं होने से समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, जबकि अब सामान्य दिनों में भी गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है. न्यू सुभाष कॉलोनी निवासी अनिल ने कहा कि, "पिछले करीब दो वर्षों से हमारे क्षेत्र में सीवरेज जाम और गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. जनस्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया.लोग रोजाना बदबू और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं."

डीसी मार्ग सहित कई इलाकों में ओवरफ्लो (ETV Bharat)

"समाधान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन": वहीं, स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार ने कहा कि, "सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है. बदबू और गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कॉलोनीवासी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे." इसके अलावा स्थानीय निवासी बलवान सिंह ने कहा कि, "करीब दो वर्षों से लोग सीवरेज जाम की समस्या से परेशान हैं. अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी आंदोलन करेंगे. हमारी प्रशासन से नियमित सफाई और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग है."

Hansi sewer overflow
हांसी में सीवरेज ओवरफ्लो से कई इलाके प्रभावित (ETV Bharat)

विभाग का आश्वासन: वहीं, इस बारे में जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने कहा कि, "सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए विभाग की टीम लगातार काम कर रही है. प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा."

स्थायी समाधान की मांग पर टिकी निगाहें: बता दें कि स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और जनस्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि शहर के सीवरेज नेटवर्क की नियमित सफाई कराई जाए और ओवरफ्लो की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. लोगों का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए.

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