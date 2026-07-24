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हांसी में सीवरेज संकट, डीसी मार्ग सहित कई इलाकों में ओवरफ्लो, बदबू से लोगों का जीना हुआ मुश्किल

हांसी: जिला बनने के बाद शहर में विकास की नई उम्मीदें जगी थीं, लेकिन सीवरेज व्यवस्था की बदहाली ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. जिले के रेलवे स्टेशन रोड, जिला उपायुक्त मार्ग और न्यू सुभाष कॉलोनी सहित कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा है. बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है, जबकि गंदगी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है. नाराज लोगों ने समस्या के विरोध में प्रशासन और जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

प्रमुख मार्गों पर गंदगी से आवाजाही प्रभावित: जिला उपायुक्त राहुल नरवाल के सरकारी आवास की ओर जाने वाले मार्ग सहित शहर के प्रमुख रास्तों पर सीवर का पानी फैला हुआ है. इन मार्गों से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना बारिश के भी सड़कों पर पानी जमा रहना व्यवस्था की लापरवाही को दर्शाता है.

हांसी सीवरेज संकट (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में बढ़ रहा आक्रोश: शहरवासियों की मानें तो जिला बनने के बाद बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन आठ महीने बाद भी हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं. सीवरेज की नियमित सफाई नहीं होने से समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, जबकि अब सामान्य दिनों में भी गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है. न्यू सुभाष कॉलोनी निवासी अनिल ने कहा कि, "पिछले करीब दो वर्षों से हमारे क्षेत्र में सीवरेज जाम और गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. जनस्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया.लोग रोजाना बदबू और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं."