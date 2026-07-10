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कागजों में सफाई, सड़कों पर पानी! हांसी में जलनिकासी व्यवस्था पर घिरे अधिकारी, विभाग बोला- "इस बार निकासी व्यवस्था पूरी तरह तैयार"

कागजों में सफाई, सड़कों पर पानी ( ETV Bharat )

हांसी : मानसून की दस्तक के साथ हांसी में जलभराव की समस्या एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. शहर में थोड़ी सी बारिश होते ही कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तैयारियों और दावों पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में हालात बिगड़ जाते हैं. "कागजों में होती है सफाई": शहरवासियों का कहना है कि सीवरेज और नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है. लोगों का आरोप है कि सफाई का काम केवल कागजों तक सीमित रहता है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई देती है. उनका कहना है कि प्रशासन को जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी योजना बनानी चाहिए, ताकि हर मानसून में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. हांसी में जलनिकासी व्यवस्था पर घिरे अधिकारी (ETV Bharat) "नियमित सफाई ही समाधान":हांसी निवासी लवकेश ने कहा कि, "शहर के सीवरेज की नियमित सफाई कराई जानी चाहिए. बारिश के दौरान सीवरेज जाम होने से जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है. प्रशासन को समय रहते सीवरेज और नालों की प्रभावी सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए. सफाई तो सिर्फ कागजों में होती है. यदि नियमित रखरखाव हो तो जलभराव की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है."