ETV Bharat / state

हांसी में पेयजल आंदोलन उग्र, चानौत की महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम, कहा-"पानी दो या पाइपलाइन हटाओ”

हांसी में पेयजल आंदोलन उग्र ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी के गांव चानौत में पेयजल संकट को लेकर चल रहा आंदोलन अब बड़े जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है. गांव के लोग पिछले 13 दिनों से हांसी शहर के लिए जा रही भाखड़ा पेयजल परियोजना की पाइपलाइन का काम रुकवाकर धरने पर बैठे हैं. रविवार को आयोजित महापंचायत में प्रदेशभर से किसान, ग्रामीण और कई बड़े राजनीतिक व सामाजिक नेता पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया. महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम: महापंचायत में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि यदि 1 जून तक गांव को स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं दी गई तो हांसी शहर के लिए जा रही पाइपलाइन को तोड़कर सड़क पर डाल दिया जाएगा. साथ ही हांसी-बरवाला रोड को बंद करने का भी ऐलान किया गया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा, तब तक पाइपलाइन यहां से नहीं जाने दी जाएगी. ग्रामीणों की मांग: दरअसल, ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि जिस पाइपलाइन से हांसी शहर को पानी दिया जा रहा है, उसी लाइन से गांव चानौत को भी स्थायी पेयजल कनेक्शन दिया जाए. गांव के पूर्व सरपंच सत्यवान दूहन ने कहा कि, "चानौत गांव वर्षों से गंभीर पेयजल संकट झेल रहा है. गर्मी के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं. जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा." चानौत की महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम (ETV Bharat) चंडीगढ़ बैठक भी रही बेनतीजा: वहीं, धरना कमेटी के सदस्यों और जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच दो दिन पहले चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला लिया. आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि जब तक पानी नहीं, तब तक कोई समझौता नहीं.