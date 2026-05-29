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हांसी में पेयजल आंदोलन उग्र, चानौत की महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम, कहा-"पानी दो या पाइपलाइन हटाओ”

चानौत गांव में पेयजल संकट पर महापंचायत का आयोजन किया गया. इस दौरान 1 जून तक पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई.

Hansi Chanot water protest
हांसी में पेयजल आंदोलन उग्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 1:00 PM IST

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हांसी: हांसी के गांव चानौत में पेयजल संकट को लेकर चल रहा आंदोलन अब बड़े जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है. गांव के लोग पिछले 13 दिनों से हांसी शहर के लिए जा रही भाखड़ा पेयजल परियोजना की पाइपलाइन का काम रुकवाकर धरने पर बैठे हैं. रविवार को आयोजित महापंचायत में प्रदेशभर से किसान, ग्रामीण और कई बड़े राजनीतिक व सामाजिक नेता पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया.

महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम: महापंचायत में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि यदि 1 जून तक गांव को स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं दी गई तो हांसी शहर के लिए जा रही पाइपलाइन को तोड़कर सड़क पर डाल दिया जाएगा. साथ ही हांसी-बरवाला रोड को बंद करने का भी ऐलान किया गया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा, तब तक पाइपलाइन यहां से नहीं जाने दी जाएगी.

ग्रामीणों की मांग: दरअसल, ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि जिस पाइपलाइन से हांसी शहर को पानी दिया जा रहा है, उसी लाइन से गांव चानौत को भी स्थायी पेयजल कनेक्शन दिया जाए. गांव के पूर्व सरपंच सत्यवान दूहन ने कहा कि, "चानौत गांव वर्षों से गंभीर पेयजल संकट झेल रहा है. गर्मी के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं. जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा."

चानौत की महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम (ETV Bharat)

चंडीगढ़ बैठक भी रही बेनतीजा: वहीं, धरना कमेटी के सदस्यों और जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच दो दिन पहले चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला लिया. आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि जब तक पानी नहीं, तब तक कोई समझौता नहीं.

अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना: महापंचायत में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "सरकार गांव को पानी नहीं देना चाहती. जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत में भी यही सामने आया है. जब तक गांव को पीने का पानी नहीं मिलेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा. यह पाइपलाइन शहरवासियों के लिए नहीं बल्कि विधायक द्वारा काटी गई कॉलोनियों के लिए लाई जा रही है."

सांसद और विधायक ने भी दिया समर्थन: हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी ने मंच से ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की. वहीं, नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि, "गांव के लोगों का पानी पर पूरा हक है और यह हक लेकर रहेंगे. जब तक स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा."

किसान नेताओं ने दी चेतावनी: किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि, "चानौत गांव को अकेला समझने की गलती न करें. पूरा हरियाणा गांव के साथ खड़ा है." वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष छिकारा ने कहा कि, "पीने के पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है."

प्रदेशभर में बनने लगा बड़ा मुद्दा: चानौत गांव का यह आंदोलन अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेशभर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है. बड़ी संख्या में किसानों और सामाजिक संगठनों के समर्थन के बाद आंदोलन के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. अब सबकी नजर 1 जून तक सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें: चैनत गांव के धरने से रुका हांसी का ड्रीम प्रोजेक्ट, ग्रामीणों ने रुकवाया भाखड़ा जल परियोजना का काम, बोले- “हमें भी पानी दो, तभी शुरू होगा काम"

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