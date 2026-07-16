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दो महीने की आंदोलन के बाद आखिरकार शुरू हुआ चानौत में पेयजल कनेक्शन का काम, जश्न ने डूबे ग्रामीण, डीजे की धुन में जमकर किया डांस

मंजूरी मिलते ही गांव में जश्न का माहौल: टी-जॉइंट लगाने की अनुमति मिलते ही गांव का माहौल उत्सव में बदल गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई. महिलाओं और बच्चों ने भी जश्न में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला गांव के लिए ऐतिहासिक साबित होगा और वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

हांसी: हांसी के चानौत गांव में करीब दो महीने तक चले पेयजल आंदोलन के बाद आखिरकार ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद गांव को शहरी पेयजल पाइपलाइन से जोड़ने के लिए टी-जॉइंट लगाने का काम शुरू कर दिया गया. जैसे ही काम शुरू हुआ, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव की महिला, पुरुष और बच्चों ने डीजे की धुन पर नाचकर जीत का जश्न मनाया.

टी-जॉइंट लगाने का काम शुरू (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री से बातचीत के बाद बनी सहमति: ग्रामीणों के आंदोलन के दौरान सरकार और प्रशासन का कहना था कि चानौत गांव को शहरी पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है. इसके बावजूद ग्रामीण अपनी मांग पर डटे रहे और शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन तथा अनशन जारी रखा. बाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से करीब एक घंटे की बातचीत के बाद इस मांग पर सहमति बनी. इसके बाद सरकार ने शहरी पेयजल लाइन से गांव को जोड़ने के लिए टी लगाने की मंजूरी दे दी.

चानौत गांव में दो महीने के आंदोलन के बाद टी-जॉइंट लगाने का काम शुरू हो गया (ETV Bharat)

पहले हटाया गया था टी, अब वैध रूप से शुरू हुआ काम: बता दें कि पहले लगाए गए टी-जॉइंट को अवैध बताते हुए हटा दिया गया था. अब सरकार की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद उसी व्यवस्था के तहत वैध रूप से टी लगाने का कार्य शुरू किया गया है. इसके साथ ही गांव के लिए अलग नई पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जिससे भविष्य में पेयजल आपूर्ति और अधिक मजबूत तथा नियमित हो सके.

धरना कमेटी ने बताया संघर्ष की जीत: इस दौरान धरना कमेटी प्रमुख अनूप कुमार चानौत ने कहा कि, "दो महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना और अनशन के बाद हमारी आवाज सुनी गई. यह पूरे गांव की एकजुटता और संघर्ष की जीत है. अब हमें उम्मीद है कि जल्द ही शहरी पाइपलाइन से नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू होगी और वर्षों पुरानी पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा."

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