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हांसी चानौत जल आंदोलन को खापों का साथ, 20 से ज्यादा खापों ने दी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

"ग्रामीणों की मांग पूरी तरह उचित": महापंचायत में रोघी खाप के प्रतिनिधि सुमेर सिंह ने कहा कि, "भाखड़ा पाइपलाइन से चानौत गांव के लिए 6 इंच का टी-कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग पूरी तरह उचित है. सभी खापें ग्रामीणों के साथ मजबूती से खड़ी हैं और मांग पूरी होने तक उनका समर्थन जारी रहेगा. यह केवल चानौत गांव का नहीं बल्कि ग्रामीणों के मूल अधिकार का मामला है."

हांसी: हांसी के चानौत गांव में पिछले 43 दिनों से जारी जल आंदोलन को शनिवार को बड़ा समर्थन मिला. हांसी के विश्राम गृह में 20 से अधिक खापों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीणों की पेयजल मांग को पूरी तरह जायज बताया गया. खाप प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को पूरे हरियाणा में विस्तार दिया जाएगा.

विधायक पर लगाए गंभीर आरोप: खाप प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पहले सरकार की ओर से गांव के लिए टी-कनेक्शन लगाया गया था, लेकिन बाद में विधायक विनोद भयाना के इशारे पर उसे हटा दिया गया. उनका दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं, जिनसे यह साबित होता है कि टी-कनेक्शन सरकारी स्तर पर ही लगाया गया था.

"धरना खत्म करने का दबाव बनाया गया": खटकड़ खाप के प्रतिनिधि लीला राम ने कहा कि, "मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में धरना समाप्त करने का दबाव बनाया गया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अडिग रहे. यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो सभी खापें मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगी. आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा."

6 इंच टी-कनेक्शन की है मांग: बता दें कि अमृत भारत-2 जल योजना के तहत हांसी शहर तक भाखड़ा का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन चानौत गांव से होकर गुजर रही है. ग्रामीण इसी पाइपलाइन से 6 इंच का टी-कनेक्शन देकर गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर गांव में पिछले 43 दिनों से लगातार धरना जारी है.

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