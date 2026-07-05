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हांसी चानौत पानी विवादः डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर दिया बड़ा संदेश, ग्रामीणों ने की अनोखी पहल

चानौत में पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन को अनूठे तरीके से संदेश दिया.

HANSI CHANAUT WATER DISPUTE
चानौत में डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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हांसी: चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत एक नई और अनोखी पहल देखने को मिली. रोघी खाप और बूरा खाप के 24 गांवों के सरपंचों और ग्रामीणों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकालकर चानौत पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया.

6 जुलाई को बड़ी बैठकः चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान शनिवार को ग्रामीणों ने हरियाणा में पहली बार इस तरह की अनूठी मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग को बुलंद किया. रोघी खाप और बूरा खाप के 24 गांवों के सरपंच, पंच और सैकड़ों ग्रामीण ट्रैक्टर मार्च करते हुए चानौत पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए. धरना समिति 6 जुलाई को आंदोलन की आगामी दिशा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा. इसके लिए ग्रामीणों और खाप प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी.

डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला (ETV Bharat)

51वें दिन डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखलाः आपको बता दे कि हांसी के चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहा धरना लगातार 51वें दिन में प्रवेश कर गया. आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और ग्रामीण अब 6 जुलाई को आगामी रणनीति को लेकर बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं. आज जहां पहले शहरी पाइपलाइन से टी लगाई गई थी. इसके बाद उखाड़ी है. उस टी प्वाइंट से लेकर जलघर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई. इस दौरान महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने एकजुटता का संदेश दिया.

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलनः स्थानीय ग्रामीण सोनिया का कहना था कि "उनकी एक ही मांग है कि चानौत गांव को शहरी पाइपलाइन से टी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए. जब तक हमारी यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा."

क्या बोले अनूप चानौतः धरना कमेटी प्रमुख अनूप कुमार चानौत ने कहा कि "हमारी एक ही मांग है. पानी लेंगे तो टी से लेंगे. जब तक टी से पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. पानी की मांग को लेकर इस तरह की डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला हरियाणा में पहली बार बनाई गई है, जिससे सरकार तक उनकी आवाज मजबूती से पहुंचे."

'हमारी एक ही मांग है': धरना कमेटी प्रमुख अनूप कुमार चानौत ने कहा कि "हमारी एक ही मांग है. पानी लेंगे तो टी से लेंगे. जब तक टी से पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. पानी की मांग को लेकर इस तरह की डेढ़ किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला हरियाणा में पहली बार बनाई गई है, जिससे सरकार तक उनकी आवाज मजबूती से पहुंचे."

चानौत गांव की जायज मांग का पूरा समर्थनः कुमारी शैलजा
हांसी के चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे धरने को शनिवार को कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का समर्थन मिला. धरना स्थल पर पहुंचीं सांसद ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी मांग को जायज बताते हुए कहा कि "कांग्रेस गांव के साथ मजबूती से खड़ी है. चानौत गांव को पानी दिलाकर रहेगी." चानौत गांव में चल रहे धरने के दौरान सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि "प्रदेश में घोटालों की सरकार चल रही है और हर ईंट के नीचे घोटाला छिपा हुआ है."

HANSI CHANAUT WATER DISPUTE
हांसी में ग्रामीणों को संबोधित करतीं कुमारी शैलजा (ETV Bharat)

भाजपा के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों का किया जाएगा पर्दाफाश: शैलजा ने कहा कि "कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए सभी कथित घोटालों का पर्दाफाश किया जाएगा और उनकी जांच कराई जाएगी." उन्होंने आरोप लगाया कि "देश समेत हरियाणा में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं."

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