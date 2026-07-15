हांसी चानौत जल विवाद: दो महीने बाद खत्म हुआ आंदोलन, मनोहर लाल खट्टर के आश्वासन पर बनी सहमति
हांसी के चानौत में पिछले दो महीने से चल रहा चानौत पेयजल आंदोलन खत्म हो रहा है. मनोहर लाल के आश्वासन पर सहमति बनी है.
Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST
हांसी: जिले में लगभग दो महीने से पेयजल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे चानौत गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में सरकार और संघर्ष समिति के बीच सहमति बनी. संघर्ष समिति ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की है. इस बैठक में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और हांसी विधायक विनोद भयाना भी मौजूद थे.
पहले अलग पाइपलाइन, जरूरत पर मिलेगा टी कनेक्शन: हांसी रेस्ट हाउस में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संघर्ष समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि गांव के लिए सबसे पहले भाखड़ा नहर से अलग पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी. यदि इसके बाद भी पेयजल की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो राजली हेड से हांसी के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन से 4 इंच का टी कनेक्शन दिया जाएगा. बैठक में यह भी तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर इसी टी कनेक्शन के माध्यम से गांव के टैंक में पानी भरा जाएगा.
मनोहर लाल का आश्वासन: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि, "दो दिनों के भीतर 4 इंच के टी कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने के बाद अमृत-2 योजना के तहत गांव के लिए अलग पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसे पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है."
"सभी पक्षों की सहमति से निकला समाधान": वहीं, मामले में हांसी विधायक विनोद भयाना ने कहा कि, "सरकार का उद्देश्य गांव के लोगों को स्थायी समाधान देना है. सभी पक्षों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद सहमति बनी है और अब गांव की पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में तेजी से काम होगा."
जानें क्या बोले धरना समिति प्रमुख: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान धरना समिति प्रमुख अनूप चानौत ने कहा कि, "केंद्रीय मंत्री से बातचीत के दौरान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का भी आश्वासन मिला है. गांव की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान का भरोसा मिलने के बाद संघर्ष समिति ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है. करीब दो महीने से गांव के लोग पेयजल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और शुरू से ही हांसी की पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है, जिसके बाद आज ही धरना समाप्त करने का फैसला लिया गया. गांव के लोगों से चर्चा के बाद धरना औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा."
ग्रामीणों ने खत्म किया आंदोलन: बता दें कि चानौत गांव के लोग पिछले करीब दो महीने से हांसी की पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका. पुलिस तैनाती और प्रशासनिक नोटिसों के बावजूद आंदोलन जारी रहा. आखिरकार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में हुई बैठक में सहमति बनने के बाद संघर्ष समिति ने गांव के लोगों से चर्चा कर धरना औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला लिया.
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