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चनौत के पानी विवाद पर सीएम से मिले ग्रामीण, बोले-"समाधान की उम्मीद बरकरार लेकिन अलग पाइपलाइन पर नहीं बनी सहमति"

सरकार ने जल्द समाधान का दिया भरोसा: हांसी के एसडीसी राहुल नरवाल ने बताया कि ग्रामीणों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार गांव को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे चनौत तक नियमित रूप से पानी पहुंच सके. प्रशासन और सरकार मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं.

चंडीगढ़: हांसी के चनौत गांव में पेयजल आपूर्ति को लेकर चल रहा विवाद अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है. वीरवार को गांव के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को विस्तार से रखा. बैठक में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, हांसी विधायक विनोद भ्याना, हांसी के उपायुक्त तथा गांव के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, हालांकि फिलहाल अंतिम समाधान नहीं निकल सका.

बड़ी पाइपलाइन से पानी देने की ग्रामीणों की मांग: सीएम से मुलाकात के बाद गांव के पूर्व सरपंच सत्यवान ने मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान पूर्व सरपंच ने कहा कि, "हमारी मांग है कि जो बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसी से गांव को पानी दिया जाए. यदि गांव के लिए अलग छोटी पाइपलाइन बिछाई गई तो रास्ते में पानी चोरी होने की आशंका रहेगी, जिससे चनौत तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा. सरकार का कहना है कि यह पाइपलाइन अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही है, इसलिए इससे गांव को पानी देना संभव नहीं है और अलग पाइपलाइन ही विकल्प है."

चनौत के पानी विवाद पर सीएम से मिले ग्रामीण (ETV Bharat)

समाधान की उम्मीद अभी कायम: पूर्व सरपंच सत्यवान ने आगे कहा कि, "फिलहाल बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस मुद्दे पर कोई ठोस और व्यावहारिक फैसला लेंगे. गांव के हित में ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे भविष्य में पेयजल संकट दोबारा पैदा न हो."

कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की प्रतिक्रिया: वहीं, बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "चैनत गांव के लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की और कहा कि पीने के पानी की समस्या नहीं आने दी जाएगी. गांव को 24 घंटे पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है. वहीं मुख्यमंत्री ने गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए अलग से भी देने की बात कही."

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