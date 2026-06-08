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चैनत में पानी पर बढ़ा सियासी संग्राम, विधायक बोले- "राजनीति छोड़िए, बातचीत से निकलेगा समाधान", धरना कमेटी ने भी विधायक के दावों को चुनौती दी

चैनत गांव में जल आंदोलन पर विधायक ने बातचीत से समाधान की अपील की है. वहीं, ग्रामीण पाइपलाइन से पानी की मांग पर अड़े हैं.

Hansi Chaint Water Protest
चैनत में पानी पर बढ़ा सियासी संग्राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 12:42 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 12:48 PM IST

5 Min Read
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हांसी: हांसी के चैनत गांव में पेयजल संकट को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. एक ओर सरकार और प्रशासन समाधान का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. इस बीच हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

"राजनीति नहीं, बातचीत से निकलेगा समाधान": विधायक विनोद भयाना ने कहा कि, "चैनत गांव के पानी के मुद्दे को कुछ लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं. चैनत गांव में पानी के मुद्दे पर राजनीति हो रही है. राजनीति से दूर होकर बातचीत करें, समाधान जरूर निकलेगा. सरकार गांव की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

"सरकार 10 इंच की अलग पाइपलाइन देने को तैयार":विधायक ने स्पष्ट किया कि हांसी शहर के लिए स्वीकृत पाइपलाइन शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बिछाई जा रही है. उन्होंने कहा कि, "सरकार चैनत गांव के लिए अलग से 10 इंच की पाइपलाइन देने को तैयार है, जिससे गांव को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके."

विधायक बोले- "राजनीति छोड़िए, बातचीत से निकलेगा समाधान" (ETV Bharat)

राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप: विनोद भयाना ने कुछ नेताओं पर आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए समझौता नहीं होने दे रहे हैं. प्रशासन और सरकार लगातार समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं. मेरी अपील है कि सभी पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालें."

कानून व्यवस्था पर भी बोले: विधायक ने आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि, "जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सरकार बातचीत के माध्यम से जल्द समाधान निकालने का प्रयास करेगी."

संघर्ष जारी रखने का ऐलान: वहीं, दूसरी ओर आंदोलनकारी ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हांसी के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन से ही चैनत गांव को पानी दिया जाए. उनका आरोप है कि गांव वर्षों से पेयजल संकट झेल रहा है और अब जब पाइपलाइन गांव के क्षेत्र से गुजर रही है तो उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए.

आमरण अनशन और तीसरी महापंचायत की चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 9 जून से पूरे गांव के लोग आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर तीसरी बार बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी. ग्रामीणों ने दोहराया कि जब तक इसी पाइपलाइन से गांव को पानी नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

धरना कमेटी ने की प्रेसवार्ता (ETV Bharat)

धरना कमेटी ने की प्रेसवार्ता: वहीं, विधायक विनोद भयाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धरना कमेटी ने भी प्रेस वार्ता कर विधायक के दावों को चुनौती दी है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं और यदि 9 जून तक समाधान नहीं निकला तो गांव के लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे. चानौत गांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरना कमेटी प्रमुख अनूप चानौत ने कहा कि, "विधायक विनोद भयाना द्वारा गांव की पेयजल समस्या को लेकर लगातार झूठी जानकारी दी जा रही है. गांव की मूल समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है. चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं. हांसी शहर को जाने वाली पाइपलाइन से चानौत गांव को पेयजल कनेक्शन देना सबसे व्यवहारिक और जनहितकारी समाधान है. इस व्यवस्था से नई पाइपलाइन बिछाने पर होने वाले करोड़ों रुपये के खर्च से बचा जा सकता है और करीब ढाई करोड़ रुपये की सरकारी राशि की बचत होगी, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है."

अमृत-2 योजना संबंधी बयान पर भी उठाए सवाल: धरना कमेटी ने विधायक के अमृत-2 योजना संबंधी बयान पर भी सवाल उठाए. अनूप चानौत ने कहा कि, "यह योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर गांवों को भी इससे जोड़ा जा सकता है. 28 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 गांवों और 33 ढाणियों को जोड़ने की घोषणा की थी. विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं जबकि चानौत गांव के अधिकांश लोग शहरी पाइपलाइन से जुड़ना चाहते हैं. पिछले तीन वर्षों में विधायक कोटे से चानौत गांव को कोई विशेष विकास राशि नहीं मिली है. "

बता दें कि धरना कमेटी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 9 जून से ग्रामीण आमरण अनशन शुरू करेंगे.

ये भी पढ़ें:हांसी के चानौत में पानी के लिए महासंग्राम, महिलाओं ने शुरू की भूख हड़ताल, कल पुरुष करेंगे अनशन

Last Updated : June 8, 2026 at 12:48 PM IST

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