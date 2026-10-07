कैप्टन अभिमन्यु का जस्सी पेटवाड़ पर तंज, बोले- "2029 की वाट क्यों देख रहे हो, अभी मैदान में आ जाओ, बाबू-बेटे और गुरु को भी ले आओ"
हांसी में पूर्व वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जस्सी पेटवाड़ पर हमला बोला. साथ ही डीएपी संकट पर किसानों को आश्वासन दिया.
Published : October 7, 2026 at 4:14 PM IST
हांसी: पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधायक जस्सी पेटवाड़ के पिकनिक और रील को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार किया. हांसी पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु ने जस्सी पेटवाड़ को अभी बच्चा बताते हुए साल 2029 के चुनाव का इंतजार करने के बजाय तुरंत राजनीतिक मैदान में उतरने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि, "2029 की वाट क्यों देख रहे हो? अभी आ जाओ मैदान में. लोग भी वाट देख रहे हैं. फिर पता चल जाएगा किसकी बनेगी."
जस्सी पेटवाड़ को मैदान में आने की चुनौती: हांसी में मीडिया से बाचतीत के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि, "अगर विधायक जस्सी पेटवाड़ 2029 के चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं तो उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. जस्सी पेटवाड़ विधायक भाई, जल्दी मैदान में आ जाओ. 2029 की वाट क्यों देख रहे हो? अभी मैदान में आ जाओ. चुनावी राजनीति में जनता ही अंतिम फैसला करती है और मैदान में उतरने के बाद वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी."
"बाबू-बेटे और गुरु को भी ले आओ": पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि, "बाबू और बेटे को भी ले आओ और गुरु को भी मैदान में ले आओ. राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय विपक्ष को जनता के बीच जाकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए. अभी ये छोटे बच्चे हैं. राजनीति में जनता के बीच काम और उसके परिणाम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि किस नेता के दावों में कितना दम है."
नारनौंद के विकास पर भी साधा निशाना: नारनौंद क्षेत्र की स्थिति को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि, "क्षेत्र की जनता हर चीज को अच्छी तरह समझती और देखती है. लोगों के मन में पीड़ा है कि विकास का पहिया रुक गया है.नारनौंद के लोग महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्र को विकास में जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह कहीं पीछे छूट गया है. नारनौंद की जनता के मन में यह भावना है कि क्षेत्र को विकास के मामले में हरियाणा में मजबूत स्थान मिलना चाहिए था. विकास की गति प्रभावित होने से लोगों के सपनों और अरमानों को नुकसान पहुंचा है. जनता आने वाले समय में अपने अनुभव के आधार पर राजनीतिक फैसला करेगी."
हुड्डा परिवार पर भी कैप्टन अभिमन्यु का हमला: अभय चौटाला और कांग्रेस की ओर से भाजपा तथा मुख्यमंत्री को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि, "जो व्यक्ति 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, वह आज एक जिले या क्षेत्र को अपना गढ़ बताने तक सीमित क्यों रह गया? किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानना चाहिए था. विपक्ष की राजनीति का उद्देश्य केवल बाबू और बेटे का राज तथा दादा-पोते का चक्कर चलाना है. हरियाणा की जनता नौजवानों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, कर्मचारियों और शोषित-वंचित वर्ग के हितों को लेकर काम करने वाली राजनीति चाहती है."
सीएम नायब सैनी की कार्यशैली की तारीफ: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली और व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि, "जनता उन्हें दिल से प्यार करती है. भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. जनता यह समझती है कि उसके हितों के लिए कौन काम कर सकता है."
"किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं": प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर कैप्टन अभिमन्यु ने किसानों को कहा कि, "किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. मेरी जिला उपायुक्त से बातचीत हुई है और डीसी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों के लिए डीएपी की किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी. सरकार किसानों की जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है."
डिजिटल क्रांति और गरीबों के लिए योजनाओं का किया जिक्र: कैप्टन अभिमन्यु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए डिजिटल क्रांति का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "भारत आज डिजिटल क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा है. उनके अनुसार गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं. पिछले 11 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम हुआ है."
पीएम मोदी के 25 साल को बताया ऐतिहासिक: कार्यक्रम के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि, "आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. आने वाली पीढ़ियां नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को उसी तरह याद करेंगी, जैसे इतिहास में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल को याद किया जाता है. सामान्य गरीब परिवार से निकलकर नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद हासिल किया तथा व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्रहित को रखा."
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