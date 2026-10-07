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कैप्टन अभिमन्यु का जस्सी पेटवाड़ पर तंज, बोले- "2029 की वाट क्यों देख रहे हो, अभी मैदान में आ जाओ, बाबू-बेटे और गुरु को भी ले आओ"

कैप्टन अभिमन्यु का जस्सी पेटवाड़ पर तंज ( ETV Bharat )

हांसी: पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधायक जस्सी पेटवाड़ के पिकनिक और रील को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार किया. हांसी पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु ने जस्सी पेटवाड़ को अभी बच्चा बताते हुए साल 2029 के चुनाव का इंतजार करने के बजाय तुरंत राजनीतिक मैदान में उतरने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि, "2029 की वाट क्यों देख रहे हो? अभी आ जाओ मैदान में. लोग भी वाट देख रहे हैं. फिर पता चल जाएगा किसकी बनेगी."

जस्सी पेटवाड़ को मैदान में आने की चुनौती: हांसी में मीडिया से बाचतीत के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि, "अगर विधायक जस्सी पेटवाड़ 2029 के चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं तो उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. जस्सी पेटवाड़ विधायक भाई, जल्दी मैदान में आ जाओ. 2029 की वाट क्यों देख रहे हो? अभी मैदान में आ जाओ. चुनावी राजनीति में जनता ही अंतिम फैसला करती है और मैदान में उतरने के बाद वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी." हांसी में पूर्व वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जस्सी पेटवाड़ पर हमला बोला (ETV Bharat) "बाबू-बेटे और गुरु को भी ले आओ": पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि, "बाबू और बेटे को भी ले आओ और गुरु को भी मैदान में ले आओ. राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय विपक्ष को जनता के बीच जाकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए. अभी ये छोटे बच्चे हैं. राजनीति में जनता के बीच काम और उसके परिणाम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि किस नेता के दावों में कितना दम है." नारनौंद के विकास पर भी साधा निशाना: नारनौंद क्षेत्र की स्थिति को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि, "क्षेत्र की जनता हर चीज को अच्छी तरह समझती और देखती है. लोगों के मन में पीड़ा है कि विकास का पहिया रुक गया है.नारनौंद के लोग महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्र को विकास में जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह कहीं पीछे छूट गया है. नारनौंद की जनता के मन में यह भावना है कि क्षेत्र को विकास के मामले में हरियाणा में मजबूत स्थान मिलना चाहिए था. विकास की गति प्रभावित होने से लोगों के सपनों और अरमानों को नुकसान पहुंचा है. जनता आने वाले समय में अपने अनुभव के आधार पर राजनीतिक फैसला करेगी."