हांसी में नहरी पानी चोरों पर बड़ा एक्शन, 150 मीटर दायरे में हटेंगे अवैध ट्यूबवेल, 25 लोगों पर FIR के आदेश
हांसी में नहरी विभाग ने पानी चोरी रोकने के लिए 25 लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए. साथ ही अवैध उपकरण हटाने की चेतावनी दी.
Published : July 21, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 6:14 PM IST
हांसी: हांसी में नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए सिंचाई (नहरी) विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर 150 मीटर के दायरे में लगे अवैध ट्यूबवेल, ट्रैक्टर इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक पंप, पाइप समेत अन्य जल दोहन उपकरण हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं. विभाग ने साफ किया है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हांसी जल सेवाएं मंडल के कार्यकारी अभियंता विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि, "विभाग को लगातार नहरी पानी की चोरी की शिकायतें मिल रही थीं. निरीक्षण के दौरान भी कई स्थानों पर इंजन और पाइपों के जरिए अवैध रूप से नहर का पानी निकाले जाने के मामले सामने आए. इससे नहर के अंतिम छोर यानी टेल क्षेत्र तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा था और वहां के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर 150 मीटर के दायरे में लगे अवैध ट्यूबवेल, इंजन, पंप और पाइप हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं. 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं ताकि नहरी पानी की चोरी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके."
वीडियोग्राफी के साथ होगी जब्ती: विनोद कुमार वर्मा ने आगे कहा कि, "यदि निर्धारित समय के भीतर अवैध उपकरण नहीं हटाए गए या कोई व्यक्ति नहरी पानी की चोरी करते हुए पाया गया तो मौके पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर उपकरण जब्त किए जाएंगे. दोषियों के खिलाफ हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, 1974 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
टेल तक पानी पहुंचाना प्राथमिकता: विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि, "विभाग ने फील्ड स्टाफ को दिन-रात निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि नहरी पानी की चोरी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके. हमारा उद्देश्य नहर के आखिरी टेल तक किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराना है. सभी किसानों और आमजन से अपील है कि नियमों का पालन करें और अवैध जल दोहन से बचें."
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