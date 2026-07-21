ETV Bharat / state

हांसी में नहरी पानी चोरों पर बड़ा एक्शन, 150 मीटर दायरे में हटेंगे अवैध ट्यूबवेल, 25 लोगों पर FIR के आदेश

हांसी: हांसी में नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए सिंचाई (नहरी) विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर 150 मीटर के दायरे में लगे अवैध ट्यूबवेल, ट्रैक्टर इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक पंप, पाइप समेत अन्य जल दोहन उपकरण हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं. विभाग ने साफ किया है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

150 मीटर दायरे में हटेंगे अवैध ट्यूबवेल (ETV Bharat)

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हांसी जल सेवाएं मंडल के कार्यकारी अभियंता विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि, "विभाग को लगातार नहरी पानी की चोरी की शिकायतें मिल रही थीं. निरीक्षण के दौरान भी कई स्थानों पर इंजन और पाइपों के जरिए अवैध रूप से नहर का पानी निकाले जाने के मामले सामने आए. इससे नहर के अंतिम छोर यानी टेल क्षेत्र तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा था और वहां के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के दोनों ओर 150 मीटर के दायरे में लगे अवैध ट्यूबवेल, इंजन, पंप और पाइप हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं. 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं ताकि नहरी पानी की चोरी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके."