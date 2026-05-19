ETV Bharat / state

चैनत गांव के धरने से रुका हांसी का ड्रीम प्रोजेक्ट, ग्रामीणों ने रुकवाया भाखड़ा जल परियोजना का काम, बोले- “हमें भी पानी दो, तभी शुरू होगा काम"

चैनत गांव के ग्रामीणों ने पेयजल कनेक्शन की मांग को लेकर हांसी की भाखड़ा जल परियोजना का काम रुकवा दिया.

Hansi Bhakra Water Project
चैनत गांव के धरने से रुका हांसी का ड्रीम प्रोजेक्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 11:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी: जिले के चैनत गांव के ग्रामीणों ने गांव के पास से गुजर रही भाखड़ा नहर आधारित पेयजल परियोजना का काम रुकवाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, तब तक शहर के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा. ग्रामीणों ने साफ कहा कि पहले गांव को पानी मिले, उसके बाद शहरवासियों को पानी दिया जाए.

सालों से जल संकट झेल रहा गांव:करीब 8 हजार की आबादी वाले चैनत गांव में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है. ग्रामीणों के अनुसार भूजल स्तर अधिक होने के कारण वाटर वर्क्स के टैंक में खारा पानी मिल जाता है, जिससे पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो पाता. मजबूरी में गांव के लोगों को दूसरे गांवों से पानी लाकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ रही है. गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर हो गई है.

ग्रामीणों ने रुकवाया भाखड़ा जल परियोजना का काम (ETV Bharat)

1 जून तक पूरा होना था प्रोजेक्ट: हांसी शहर के लिए भाखड़ा नहर आधारित पेयजल परियोजना को ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था. उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 जून तक शहर में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और वर्षों पुरानी पानी की समस्या खत्म होगी. लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण परियोजना का काम रुक गया है, जिससे अब इसके पूरा होने में देरी की आशंका बढ़ गई है. इसका असर हांसी शहर के हजारों परिवारों पर पड़ेगा, जो पहले ही भीषण गर्मी में पानी संकट झेल रहे हैं.

ग्रामीण बोले- "हमारा भी इस पानी पर अधिकार": धरने में शामिल कृष्णा नामक महिला ने कहा कि, "जब भाखड़ा परियोजना हमारे गांव के पास से गुजर रही है तो गांववासियों का भी इस पानी पर पूरा अधिकार है. वर्षों से लोग साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं मिला." वहीं, एक अन्य महिला बिंदे ने कहा कि, "गांव के लोग लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे हैं. अब जब परियोजना गांव के पास से गुजर रही है तो हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए. जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा."

विधायक के आश्वासन के बाद भी नही हुई कार्रवाई: ग्रामीण अनूप ने बताया कि, "करीब 15 दिन पहले उन्होंने स्थानीय विधायक विनोद भयाना से मुलाकात कर समस्या रखी थी. उस दौरान विधायक ने खरकड़ी नहर से अलग पेयजल लाइन बिछाने का आश्वासन दिया था. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना जारी रहेगा और परियोजना का काम शुरू नहीं होने देंगे."

लोगों को समझाने पहुंचा प्रशासन: धरने के दौरान प्रशासन की ओर से एडीएम राजेश खोथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. अधिकारियों ने परियोजना का काम दोबारा शुरू करवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. गांव के लोगों का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे.

कांग्रेस ने दिया आंदोलन को समर्थन: वहीं, धरने को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल मक्कड़ ने कहा कि, "गांव के लोग वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे हैं. जब भाखड़ा नहर जल परियोजना गांव के पास से गुजर रही है तो ग्रामीणों को उनका हक मिलना चाहिए. कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है और जब तक गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाता, आंदोलन जारी रहेगा."

ये भी पढ़ें:हांसी के लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द मिलेगा भाखड़ा का पानी, इस बार नहीं होगी पानी की किल्लत?

TAGGED:

HANSI CHAINT VILLAGE PROTEST
HANSI DRINKING WATER CRISIS
BHAKRA CANAL PROJECT HANSI
DRINKING WATER ISSUE HARYANA
HANSI BHAKRA WATER PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.