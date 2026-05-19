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चैनत गांव के धरने से रुका हांसी का ड्रीम प्रोजेक्ट, ग्रामीणों ने रुकवाया भाखड़ा जल परियोजना का काम, बोले- “हमें भी पानी दो, तभी शुरू होगा काम"

चैनत गांव के धरने से रुका हांसी का ड्रीम प्रोजेक्ट ( ETV Bharat )

हांसी: जिले के चैनत गांव के ग्रामीणों ने गांव के पास से गुजर रही भाखड़ा नहर आधारित पेयजल परियोजना का काम रुकवाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, तब तक शहर के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा. ग्रामीणों ने साफ कहा कि पहले गांव को पानी मिले, उसके बाद शहरवासियों को पानी दिया जाए. सालों से जल संकट झेल रहा गांव:करीब 8 हजार की आबादी वाले चैनत गांव में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है. ग्रामीणों के अनुसार भूजल स्तर अधिक होने के कारण वाटर वर्क्स के टैंक में खारा पानी मिल जाता है, जिससे पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो पाता. मजबूरी में गांव के लोगों को दूसरे गांवों से पानी लाकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ रही है. गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर हो गई है. ग्रामीणों ने रुकवाया भाखड़ा जल परियोजना का काम (ETV Bharat) 1 जून तक पूरा होना था प्रोजेक्ट: हांसी शहर के लिए भाखड़ा नहर आधारित पेयजल परियोजना को ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था. उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 जून तक शहर में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और वर्षों पुरानी पानी की समस्या खत्म होगी. लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण परियोजना का काम रुक गया है, जिससे अब इसके पूरा होने में देरी की आशंका बढ़ गई है. इसका असर हांसी शहर के हजारों परिवारों पर पड़ेगा, जो पहले ही भीषण गर्मी में पानी संकट झेल रहे हैं.