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चानौत जल विवाद: भाखड़ा पाइपलाइन पर बवाल, डीसी बोले-"टी-कनेक्शन अवैध", एसपी ने कहा-"कुछ लोग बिगाड़ रहे माहौल"

हांसी में भाखड़ा पाइपलाइन से अवैध टी-कनेक्शन हटाने पर विवाद हो गया. प्रशासन ने नई जल योजना का भरोसा दिया है.

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चानौत जल विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 4:36 PM IST

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हांसी:हांसी में भाखड़ा नहर से शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई जा रही मुख्य पाइपलाइन में लगाए गए टी-कनेक्शन को जिला प्रशासन ने अवैध बताते हुए हटा दिया. इस कार्रवाई के बाद चानौत गांव में विवाद और गहरा गया है. जिला प्रशासन का कहना है कि गांव के लिए अलग से स्थायी जलापूर्ति योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जबकि धरना दे रहे ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.

"नई पाइपलाइन से हर घर तक पहुंचेगा पानी": मीडिया से बातचीत के दौरान जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि, "चानौत गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजली हेड से नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. इस परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा किया जा रहा है. लगभग तीन माह के भीतर गांव के प्रत्येक घर तक भाखड़ा का स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है."

भाखड़ा पाइपलाइन पर बवाल (ETV Bharat)

7.5 करोड़ से मजबूत होगी जलापूर्ति व्यवस्था: उपायुक्त ने आगे कहा कि, "चानौत गांव की पेयजल व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने करीब 7.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस बजट से गांव के जलघर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पूरी जलापूर्ति प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े. हांसी शहर की पेयजल पाइपलाइन में लगाया गया टी-कनेक्शन पूरी तरह अवैध था, जिसे प्रशासन ने हटाया है. चानौत गांव के लिए अलग पाइपलाइन बिछाई जा रही है और लगभग तीन माह में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है."

"कुछ शरारती तत्व बिगाड़ रहे माहौल": वहीं, हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि, "गांव में कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.धरना कमेटी ग्रामीणों को गुमराह कर रही है, जिससे धरना समाप्त नहीं हो पा रहा. प्रशासन का पक्ष लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है. धरना कमेटी की ओर से योजनाबद्ध तरीके से पाइपलाइन में अवैध टी-कनेक्शन लगाया गया था. प्रशासन ने देर रात पुलिस बल की मौजूदगी में इसे हटाया. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया और स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए."

पांच नामजद, अन्य अज्ञात पर भी केस दर्ज: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि, "इस मामले में पांच लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच जारी है. कुछ शरारती तत्व माहौल खराब कर रहे हैं और धरना कमेटी ग्रामीणों को बहका रही है. अवैध टी-कनेक्शन हटाने की कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है. पांच लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है."

रात में कार्रवाई पर भी प्रशासन ने दी सफाई: जब पत्रकारों ने पूछा कि कार्रवाई देर रात क्यों की गई, तो एसपी विनोद कुमार ने कहा कि, "पुलिस ने अपनी रणनीति के तहत यह निर्णय लिया. उनके अनुसार दिन के समय बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका थी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी. इसी कारण प्रशासन ने रात में कार्रवाई करना उचित समझा." फिलहाल चानौत में पाइपलाइन विवाद को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.

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