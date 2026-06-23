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चानौत जल विवाद: भाखड़ा पाइपलाइन पर बवाल, डीसी बोले-"टी-कनेक्शन अवैध", एसपी ने कहा-"कुछ लोग बिगाड़ रहे माहौल"

चानौत जल विवाद ( ETV Bharat )

हांसी:हांसी में भाखड़ा नहर से शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई जा रही मुख्य पाइपलाइन में लगाए गए टी-कनेक्शन को जिला प्रशासन ने अवैध बताते हुए हटा दिया. इस कार्रवाई के बाद चानौत गांव में विवाद और गहरा गया है. जिला प्रशासन का कहना है कि गांव के लिए अलग से स्थायी जलापूर्ति योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जबकि धरना दे रहे ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. "नई पाइपलाइन से हर घर तक पहुंचेगा पानी": मीडिया से बातचीत के दौरान जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि, "चानौत गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजली हेड से नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. इस परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा किया जा रहा है. लगभग तीन माह के भीतर गांव के प्रत्येक घर तक भाखड़ा का स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है." भाखड़ा पाइपलाइन पर बवाल (ETV Bharat) 7.5 करोड़ से मजबूत होगी जलापूर्ति व्यवस्था: उपायुक्त ने आगे कहा कि, "चानौत गांव की पेयजल व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने करीब 7.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस बजट से गांव के जलघर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पूरी जलापूर्ति प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े. हांसी शहर की पेयजल पाइपलाइन में लगाया गया टी-कनेक्शन पूरी तरह अवैध था, जिसे प्रशासन ने हटाया है. चानौत गांव के लिए अलग पाइपलाइन बिछाई जा रही है और लगभग तीन माह में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है."