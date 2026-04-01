वैश्विक तनाव का असर, हांसी बना बासमती चावल का अंतरराष्ट्रीय हब, राइस मिलर्स को मिल रहे बेहतर दाम
वैश्विक तनाव के कारण हांसी के बासमती चावल की मांग बढ़ गई है. इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है.
Published : April 1, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 4:25 PM IST
हांसी: हांसी जिला अब बासमती चावल के बड़े हब के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है. यहां की राइस मिलें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. हांसी और इसके आसपास के करीब 10 जिलों में बड़ी संख्या में राइस मिलें संचालित हो रही हैं, जिनसे भारी मात्रा में चावल का निर्यात होता है. यही कारण है कि हांसी का बासमती 16 से अधिक देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है.
राइस मिलर्स की बल्ले-बल्ले: दरअसल, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने शुरुआत में हांसी के राइस मिलर्स को बड़ा झटका दिया था. सप्लाई चेन बाधित होने और ऑर्डर कैंसिल होने से कारोबार ठप सा हो गया था. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे मिलर्स को राहत मिली है और कारोबार फिर से गति पकड़ रहा है.
विदेशों में बढ़ी मांग: वहीं, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ओमान और कतर सहित कई देशों में हांसी के बासमती चावल की मांग पहले से अधिक हो गई है. हालांकि ईरान में निर्यात कुछ कम हुआ है, लेकिन अन्य देशों से मिल रही डिमांड ने इसकी भरपाई कर दी है. मिलर्स का कहना है कि अब उन्हें पहले के मुकाबले बेहतर कीमत मिल रही है, जिससे मुनाफा बढ़ा है.
लागत में इजाफा: जहां एक ओर चावल के दाम अच्छे मिल रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर लागत भी बढ़ गई है. समुद्री मार्गों में तनाव के चलते शिपिंग चार्ज और बीमा प्रीमियम काफी बढ़ गए हैं. इसके अलावा युद्ध के कारण लॉजिस्टिक और सफाई प्रक्रियाओं में भी बाधा आ रही है, जिससे निर्यात की गति प्रभावित हो रही है.
मिलर्स और व्यापारियों को बड़ी राहत: हांसी जिले के बासमती मिलर्स के मालिक आशीर जैन ने कहा कि, "युद्ध के कारण बासमती की मांग बढ़ी है और हमें अच्छे दाम मिल रहे हैं. भारत का करीब 70 प्रतिशत बासमती चावल विदेशों में निर्यात होता है. अगर हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें और बढ़ सकती हैं."वहीं, सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग बंसल ने कहा, "हांसी के चावल की विदेशों में पहले से ही अच्छी मांग है. युद्ध के शुरुआती दौर में सप्लाई रुकने से भुगतान अटक गया था, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है और भाव भी बेहतर मिल रहे हैं."
किसानों और व्यापारियों को होगा सीधा लाभ: इस बदलते वैश्विक परिदृश्य का सीधा फायदा हांसी के किसानों, राइस मिलर्स और व्यापारियों को मिल रहा है. जहां बेहतर कीमतों से उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है. वहीं बढ़ती लागत उनके सामने एक चुनौती भी बनी हुई है. अगर अंतरराष्ट्रीय हालात इसी तरह बने रहे, तो आने वाले समय में बासमती चावल के दाम और भी ऊंचे जा सकते हैं.
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