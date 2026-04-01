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वैश्विक तनाव का असर, हांसी बना बासमती चावल का अंतरराष्ट्रीय हब, राइस मिलर्स को मिल रहे बेहतर दाम

हांसी बना बासमती चावल का अंतरराष्ट्रीय हब ( Etv Bharat )

हांसी: हांसी जिला अब बासमती चावल के बड़े हब के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है. यहां की राइस मिलें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. हांसी और इसके आसपास के करीब 10 जिलों में बड़ी संख्या में राइस मिलें संचालित हो रही हैं, जिनसे भारी मात्रा में चावल का निर्यात होता है. यही कारण है कि हांसी का बासमती 16 से अधिक देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है. राइस मिलर्स की बल्ले-बल्ले: दरअसल, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने शुरुआत में हांसी के राइस मिलर्स को बड़ा झटका दिया था. सप्लाई चेन बाधित होने और ऑर्डर कैंसिल होने से कारोबार ठप सा हो गया था. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे मिलर्स को राहत मिली है और कारोबार फिर से गति पकड़ रहा है. राइस मिलर्स की बल्ले-बल्ले (Etv Bharat) विदेशों में बढ़ी मांग: वहीं, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ओमान और कतर सहित कई देशों में हांसी के बासमती चावल की मांग पहले से अधिक हो गई है. हालांकि ईरान में निर्यात कुछ कम हुआ है, लेकिन अन्य देशों से मिल रही डिमांड ने इसकी भरपाई कर दी है. मिलर्स का कहना है कि अब उन्हें पहले के मुकाबले बेहतर कीमत मिल रही है, जिससे मुनाफा बढ़ा है.