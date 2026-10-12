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हांसी में शीतल स्वरूप में विराजमान हैं मां काली, 400 साल पुराने मंदिर में नवरात्र पर उमड़ी भीड़, दूसरे राज्यों से मत्था टेकने पहुंच रहे श्रद्धालु

हांसी में शीतल स्वरूप में मां काली ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा के हांसी में स्थित ऐतिहासिक श्री काली देवी मंदिर नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. करीब 400 साल पुराने इस मंदिर में मां काली के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाता है. कोई परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर दरबार में हाजिरी लगा रहा है, तो कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां के चरणों में शीश नवा रहा है. मंदिर की प्राचीनता के साथ यहां विराजमान मां काली का विशेष स्वरूप भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है.

शीतल रूप में विराजमान हैं माता: मंदिर की सबसे खास बात यहां मां काली की प्रतिमा का स्वरूप है. आमतौर पर कई मंदिरों में मां काली के रौद्र रूप के दर्शन होते हैं, जिनमें माता की जीभ बाहर निकली हुई दिखाई देती है. वहीं, हांसी के श्री काली देवी मंदिर में मां शीतल स्वरूप में विराजमान हैं. यही विशेषता इस मंदिर को अलग पहचान देती है और दूर-दराज से श्रद्धालुओं को यहां आने के लिए आकर्षित करती है.