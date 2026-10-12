हांसी में शीतल स्वरूप में विराजमान हैं मां काली, 400 साल पुराने मंदिर में नवरात्र पर उमड़ी भीड़, दूसरे राज्यों से मत्था टेकने पहुंच रहे श्रद्धालु
हांसी के 400 साल पुराने काली देवी मंदिर में नवरात्र में मां काली के शीतल स्वरूप के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है.
Published : October 12, 2026 at 11:53 AM IST
हांसी: हरियाणा के हांसी में स्थित ऐतिहासिक श्री काली देवी मंदिर नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. करीब 400 साल पुराने इस मंदिर में मां काली के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाता है. कोई परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर दरबार में हाजिरी लगा रहा है, तो कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां के चरणों में शीश नवा रहा है. मंदिर की प्राचीनता के साथ यहां विराजमान मां काली का विशेष स्वरूप भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है.
शीतल रूप में विराजमान हैं माता: मंदिर की सबसे खास बात यहां मां काली की प्रतिमा का स्वरूप है. आमतौर पर कई मंदिरों में मां काली के रौद्र रूप के दर्शन होते हैं, जिनमें माता की जीभ बाहर निकली हुई दिखाई देती है. वहीं, हांसी के श्री काली देवी मंदिर में मां शीतल स्वरूप में विराजमान हैं. यही विशेषता इस मंदिर को अलग पहचान देती है और दूर-दराज से श्रद्धालुओं को यहां आने के लिए आकर्षित करती है.
नवरात्र में विशेष पूजा-अर्चना: नवरात्र के दिनों में मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर परिवार की सुख-समृद्धि, सुख-शांति और खुशहाली की प्रार्थना कर रहे हैं. कई भक्त ऐसे भी हैं, जो वर्षों से नवरात्र के अवसर पर लगातार माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है.
दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु: मंदिर के पुजारी श्याम पांडे ने बताया कि, "मां काली के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है और दूर-दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं. अन्य स्थानों पर मां काली की प्रतिमा में जीभ बाहर दिखाई देती है, जबकि हांसी के मंदिर में माता शीतल स्वरूप में विराजमान हैं. माता के इस स्वरूप के कारण मंदिर की अलग पहचान बनी हुई है."
वर्षों से दर्शन करने आ रहे भक्त: वहीं, मंदिर में माता के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु भारत भूषण भयाना ने बताया कि, "मुझे मां काली के प्रति गहरी आस्था है. मैं लगातार कई वर्षों से माता के दर्शन करने आ रहा हूं. नवरात्र के दौरान मां के दरबार में पहुंचने से मुझे विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है."
मुंबई से भी पहुंच रहे श्रद्धालु: वहीं, श्रद्धालु रामावतार बंसल ने बताया कि, "मैं मुंबई से खास तौर पर मां काली के दर्शन करने पहुंचा हूं. मां के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है और मैं हर साल नवरात्र के अवसर पर उनके दर्शन करने आता हूं."
आस्था और इतिहास का संगम है मंदिर: हांसी का श्री काली देवी मंदिर अपनी करीब 400 साल पुरानी धार्मिक परंपरा और मां काली के अनूठे शीतल स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है. नवरात्र के दौरान यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु माता के चरणों में शीश नवाकर सुख, शांति और खुशहाली की कामना कर रहे हैं.
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