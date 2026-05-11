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पटना में घर से 100 मीटर की दूरी पर पेड़ से लटका था शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

हत्या के बाद पेड़ से शव लटकाने का अंदेशा : जानकारी के अनुसार मृतक शिव साव के साथ उसके गोतिया के साथ रात्रि में मारपीट हुई थी और सुबह में उसका शव घर से 100 मीटर दूरी पर नींबू के पेड़ से टंगा मिला. हालांकि मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को टांगने का आशंका जताया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बुजुर्ग का शव पेड़ पर लटका मिला : पेड़ पर शव लटकने की सूचना से गांव में दहशत फैल गई. मृतक के शव की पहचान 64 वर्षीय शिव साव के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने पुलिस को सूचित करते हुए हत्या की आशंका बताई है.

पटना : बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक शख्स का शव बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक शव पेड़ पर लटका हुआ था. स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप : फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी FSL टीम को सूचना दी है. जिसके बाद पुलिस और FSL की टीम जांच में जुट गई है. इधर पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मृतक के बेटे रवि कुमार ने बताया कि सुबह लगभग 3:00 के आसपास हमें जानकारी मिली कि मेरे पिताजी शिव साव के साथ मारपीट कर उनके शव को नींबू के पेड़ से टांग दिया है.

बुजुर्ग का शव पेड़ पर लटका मिला (ETV Bharat)

''शव लटका होने की सूचना के बाद हम लोग सभी मौके पर पहुंचे हैं. देखा कि उनकी मौत हो चुकी है. पुलिस को सूचना दी गई. मेरे पाटीदार और गोतीया लोग ही मारपीट कर हत्या कर दिया है. सिर में चोट लग हैं, उसी के कारण मेरे पिता जी की हत्या हुई है.''- रवि कुमार, मृतक का बेटा

क्या कहती है पुलिस : हालांकि थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को सुबह में सूचना मिली कि कटेसर गांव में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ पहले मारपीट किया गया था और शव को पेड़ से लटका हुआ है. उसके सिर में चोट भी लगी थी. संभावना है कि पहले मारपीट करके उसकी हत्या कर शव को पेड़ से टांगा गया है. फिलहाल मृतक के परिजनों के बयान पर तीन लोगों हिरासत में लिया गया है. जिनसे पूछताछ किया जा रहा है.

"शव को देखकर संभव है कि अधेड़ व्यक्ति के साथ पहले मारपीट के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया हो. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है. परिजनों की शिकायत पर तीन को हिरासत में लिया गया है."- अमित कुमार, थाना प्रभारी

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