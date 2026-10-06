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एसिड अटैक के दोषियों को फांसी की मांग, बालोद वारदात पर फूटा गुस्सा, आरोपियों की कोर्ट में पेशी

बालोद: मंगलवार को पढ़ाई कर घर लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक हुया था. पुलिस ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी लगाई. पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि उन्होने छात्रा पर एसिड अटैक किया है. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आज भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट के सामने पेश किया.

एसिड अटैक के दोषियों को फांसी देने की मांग

गिरफ्तार आरोपियों को जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, तब वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. भीड़ में शामिल लोग आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे थे. भीड़ शामिल छात्रों ने कहा कि इस तरह के अपराध करने वालों को एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो है फांसी की सजा. छात्रों का कहना था कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को सबक मिले.

आरोपियों की कोर्ट में पेशी (ETV Bharat)

वो हमारी क्लासमेट थी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया इसके बावजूद उसपर एसिड अटैक किया गया है. ये पहली इस तरह की घटना हमारे शहर में घटित हुई है. हम चाहते हैं कि दोषी को फांसी की सजा मिले. सजा मिलने में किसी तरह की देर नहीं होनी चाहिए. आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा मिले हम यही चाहते हैं: पीड़िता की परिचित

हम चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजाम मिलनी चाहिए. हमारी बहन के साथ गलत हुआ है ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए. जबतक उनको फांसी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे: पीड़ित की परिचित



बालोद में कल एक दुखद घटना घटित हुई है. एक ओर हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं. दूसरी ओर बेटी जब पढ़ने के लिए बाहर निकलती है तो इस तरह की घटना घटती है, जो दुखद है. हम वकीलों ने तय किया है कि हम आरोपी का केस किसी भी कीमत पर नही लड़ेंगे. अगर पीड़ित परिवार को कोई कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं: धीरज उपाध्याय, अधिवक्ता



जानिए घटना की टाइमलाइन