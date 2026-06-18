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सात संमदर पार पहुंचा शिवानी की लिखावट का जादू; ब्रिटेन के डॉक्टर ने भेजा खास तोहफा

ब्रिटेन के डॉक्टर ने भेजा खास तोहफा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मेहनत और हुनर कभी पहचान के मोहताज नहीं होते. कानपुर की बेटी शिवानी की खूबसूरत हैंड राइटिंग की धमक ब्रिटेन तक पहुंची है. ब्रिटेन के नॉर्थम्पटन में कार्यरत भारतीय मूल के डॉक्टर ने शिवानी को कैलीग्राफी की किबातें और खास पेन गिफ्ट के तौर पर भेजा है. जिलाधिकारी ने यह गिफ्ट शिवानी को भेंट किया. शिवानी की हस्तलिपि इतनी व्यवस्थित और सुंदर है कि देखने वाले को यह किसी प्रिंटेड फांट जैसी लगती है. उसकी इसी अद्वितीय कला को देखते हुए कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ समय पहले सम्मानित किया था. उसकी यह सफलता सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों पर तेजी से वायरल हुई. सात संमदर पार पहुंचा शिवानी की लिखावट का जादू. (Video Credit: ETV Bharat) ब्रिटेन में रह रहे डॉ. आशुतोष की नजर जब शिवानी की इस लगन और कला पर पड़ी, तो उन्होंने इस हुनर को और निखारने का फैसला किया. शिवानी का सीधा पता न होने के कारण उन्होंने कैलीग्राफी बुक्स, विशेष राइटिंग पेन और पढ़ाई से जुड़े अन्य सामान जिलाधिकारी कानपुर नगर के पते पर एक अनुरोध पत्र के साथ कूरियर कर दिया. ताकि इसे शिवानी तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके. डॉ. आशुतोष शर्मा की इस सहृदयता का सम्मान करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिवानी को कलेक्ट्रेट बुलाया और ब्रिटेन से आया यह विशेष उपहार उसे सौंपा.