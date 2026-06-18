सात संमदर पार पहुंचा शिवानी की लिखावट का जादू; ब्रिटेन के डॉक्टर ने भेजा खास तोहफा
शिवानी ने संकल्प लिया कि वह इन नई किताबों की मदद से अपनी लिखावट को और अधिक पेशेवर और खूबसूरत बनाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:29 AM IST
कानपुर: मेहनत और हुनर कभी पहचान के मोहताज नहीं होते. कानपुर की बेटी शिवानी की खूबसूरत हैंड राइटिंग की धमक ब्रिटेन तक पहुंची है. ब्रिटेन के नॉर्थम्पटन में कार्यरत भारतीय मूल के डॉक्टर ने शिवानी को कैलीग्राफी की किबातें और खास पेन गिफ्ट के तौर पर भेजा है. जिलाधिकारी ने यह गिफ्ट शिवानी को भेंट किया.
शिवानी की हस्तलिपि इतनी व्यवस्थित और सुंदर है कि देखने वाले को यह किसी प्रिंटेड फांट जैसी लगती है. उसकी इसी अद्वितीय कला को देखते हुए कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ समय पहले सम्मानित किया था. उसकी यह सफलता सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों पर तेजी से वायरल हुई.
ब्रिटेन में रह रहे डॉ. आशुतोष की नजर जब शिवानी की इस लगन और कला पर पड़ी, तो उन्होंने इस हुनर को और निखारने का फैसला किया. शिवानी का सीधा पता न होने के कारण उन्होंने कैलीग्राफी बुक्स, विशेष राइटिंग पेन और पढ़ाई से जुड़े अन्य सामान जिलाधिकारी कानपुर नगर के पते पर एक अनुरोध पत्र के साथ कूरियर कर दिया. ताकि इसे शिवानी तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके.
डॉ. आशुतोष शर्मा की इस सहृदयता का सम्मान करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिवानी को कलेक्ट्रेट बुलाया और ब्रिटेन से आया यह विशेष उपहार उसे सौंपा.
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से शिवानी को एक गुल्लक भी उपहार में दिया, ताकि उसमें बचत की अच्छी आदत विकसित हो सके. उन्होंने छात्रा को इन किताबों से नई तकनीक सीखने, लगातार अभ्यास करने और भविष्य में कैलीग्राफी के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने का आशीर्वाद दिया.
जिलाधिकारी ने कहा कि शिवानी जैसी प्रतिभाएं समाज के हर उस बच्चे के लिए मिसाल हैं, जो अपनी लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं. यदि सही समय पर बच्चों के हुनर को सराहा जाए और सही दिशा दी जाए तो वह वैश्विक पटल पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं.
ब्रिटेन से आए इस अनमोल उपहार को पाकर शिवानी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई. उसने सुदूर देश से उसकी कला को सराहने के लिए डॉ. आशुतोष शर्मा का दिल से शुक्रिया अदा किया.
साथ ही समय-समय पर मार्गदर्शन और हौसला बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी के प्रति भी कृतज्ञता जताई. शिवानी ने संकल्प लिया कि वह इन नई किताबों की मदद से अपनी लिखावट को और अधिक पेशेवर और खूबसूरत बनाएगी.
यह भी पढ़ें: आ रहे हैं योगी जी ! राम मंदिर घोटाले के धुएं से अयोध्या में बेचैनी बढ़ी