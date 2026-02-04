ETV Bharat / state

गुजरात के कारीगरों की हैंडमेड व्हाइट ज्वेलरी बनी महिलाओं की पहली पसंद, सिंगापुर-US तक होती है सप्लाई

सूरजकुंड मेले में हैंडमेड व्हाइट ज्वेलरी के अनेकों डिजाइन महिलाओं के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं.

सूरजकुंड मेले में व्हाइट गोल्ड
सूरजकुंड मेले में व्हाइट गोल्ड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 3:32 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 4:47 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में देश-विदेश के कारीगरों की कला से लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं. ऐसे में गुजरात से आए हस्तशिल्पकारों द्वारा तैयार की गई व्हाइट मेटल ज्वेलरी महिला पर्यटकों के बीच खास पसंद बनी हुई है. आज के समय में सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे में महिलाएं इस तरह की ज्वेलरी की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित हो रही हैं. मेले में आने वाली महिलाएं और युवतियां इन आकर्षक आभूषणों की जमकर खरीदारी भी कर रही हैं. जिससे कारीगरों को खूब फायदा भी हो रहा है.

व्हाइट ज्वेलरी बनी महिलाओं की पसंद: गुजरात के अहमदाबाद से आए हस्तशिल्पकार महेश ने बताया कि "उनका परिवार बीते 45 वर्षों से व्हाइट मेटल ज्वेलरी बनाने का काम कर रहा है. इस पारंपरिक कला की शुरुआत उनके पिता ने की थी. जिसे आज वे आगे बढ़ा रहे हैं. खुद भी बीते 15 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. अहमदाबाद में उनकी अपनी वर्कशॉप भी है. जहां 15-20 कारीगर ज्वेलरी तैयार करते हैं".

सूरजकुंड मेले में व्हाइट गोल्ड
सूरजकुंड मेले में व्हाइट गोल्ड (Etv Bharat)

100-2500 तक है कीमत: महेश सोनी ने बताया कि "व्हाइट मेटल ज्वेलरी न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती है. मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में उनकी ज्वेलरी की खास मांग है. वे हर साल सूरजकुंड मेले में स्टॉल लगाते हैं. इसके अलावा, देश के अन्य बड़े मेलों में भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. उनकी दुकान पर 100-2500 तक की रेंज में ज्वेलरी उपलब्ध है. इसमें महिलाओं के लिए झुमके, टॉप्स, नेकलेस, कमरबंद, कंगन, पाज़ेब भी शामिल हैं. पारंपरिक डिजाइन और हाथ से बनी फिनिशिंग महिलाओं को खूब पसंद आ रही है".

हैंडमेड व्हाइट ज्वेलरी (Etv Bharat)

सिंगापुर और यूएस में भी होती है सप्लाई: उन्होंने बताया कि "उनके पिता को व्हाइट मेटल से बनी ज्वेलरी के लिए स्टेट अवॉर्ड भी मिल चुका है. आज भी यह पारंपरिक कला आधुनिक पसंद के अनुसार नए डिजाइन के साथ लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना रही है. उनकी हैंडमेड ज्वेलरी की बिक्री न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी होती है. उनकी ज्वेलरी सिंगापुर और यूएस तक सप्लाई होती है".

Last Updated : February 4, 2026 at 4:47 PM IST

