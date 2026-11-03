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SPECIAL: 'कास' है खास! तैयार होंगे हैंड मेड आर्ट एंड क्राफ्ट, पलामू में बड़े पैमाने पर मिलती है यह घास

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पलामूः कास जिसे बेकार समझा जाता है अब यह रोजगार का बड़ा साधन बनेगा. कास एक प्रकार की घास है जिसका वैज्ञानिक नाम (Saccharum Spontaneum) है जिसे सवाई घास भी बोला जाता है. झारखंड के पलामू में इसी कास की घास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने की योजना तैयार की गई है. पहले चरण में 32 महिलाओं को कास घास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. यह ट्रेनिंग पलामू के पड़वा प्रखंड के बटसारा गांव में दी जा रही है.

बीडीपीएस, प्रशिक्षक और सदस्यों के बयान (Etv Bharat) झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) ने कास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने की योजना को तैयार किया है और महिलाओं को इससे जोड़ा है. दरअसल अभी तक कास से सिर्फ झाडू का निर्माण होता रहा है. पहली बार कास से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने की योजना तैयार की गई है.