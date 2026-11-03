SPECIAL: 'कास' है खास! तैयार होंगे हैंड मेड आर्ट एंड क्राफ्ट, पलामू में बड़े पैमाने पर मिलती है यह घास

SPECIAL: 'कास' है खास! तैयार होंगे हैंड मेड आर्ट एंड क्राफ्ट, पलामू में बड़े पैमाने पर मिलती है यह घास
'कास' घास से हस्तशिल्प और कलाकृतियां बनाई जाएंगी. पलामू में इससे बने सामान को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 9:01 PM IST
पलामूः कास जिसे बेकार समझा जाता है अब यह रोजगार का बड़ा साधन बनेगा. कास एक प्रकार की घास है जिसका वैज्ञानिक नाम (Saccharum Spontaneum) है जिसे सवाई घास भी बोला जाता है. झारखंड के पलामू में इसी कास की घास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने की योजना तैयार की गई है. पहले चरण में 32 महिलाओं को कास घास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. यह ट्रेनिंग पलामू के पड़वा प्रखंड के बटसारा गांव में दी जा रही है.
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) ने कास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने की योजना को तैयार किया है और महिलाओं को इससे जोड़ा है. दरअसल अभी तक कास से सिर्फ झाडू का निर्माण होता रहा है. पहली बार कास से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने की योजना तैयार की गई है.
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना
कास की घास को लेकर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने योजना तैयार की है. कासी घास के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाना है. कासी घास से महिलाएं टोकरी, बास्केट, दीवार की सजावट, भंडारण डब्बा, पॉट, लैंप आदि तैयार किया जाना है. सरकार के द्वारा कासी घास से तैयार आर्ट एंड क्राफ्ट को बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा. सरकार के विभिन्न मेला और कार्यक्रम में आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान को सप्लाई किया जाएगा. राज्य स्तर पर लगने वाले सरस मेले में भी इसे भेजा जाना है.
32 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कासी काी घास मौजूद है. आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान को सरस मेला और कई सरकारी जगह पर बेचा जाना है. आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से महिलाओं को स्वालंबी बनाने की योजना है.- संगीता देवी, बीडीपीएस, जेएसएलपीएस
घास से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, महिलाएं काफी उत्साहित हैं. जिस घास को हम बेकार समझते थे वह रोजगार का एक बड़ा जरिया बनेगा.- कौशल्या देवी, प्रशिक्षक
घास से कैसे तैयार किया जा रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या है इसकी खासियत
कास की घास से काफी सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान को तैयार किया जा रहा है. आर्ट एंड क्राफ्ट पूरी तरह से पारंपरिक है और स्थानीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं. दरअसल कास की घास को सबसे पहले काटा जाता है. पानी में भिगोकर घास को सॉफ्ट किया जाता है उसके बाद इससे आर्ट एंड क्राफ्ट को तैयार किया जाता है. आर्ट एंड क्राफ्ट को तैयार करने में सिर्फ धागा का इस्तेमाल होता है बाकी यह पूरी तरह से प्राकृतिक होता है. इसकी लागत बेहद कम होती है लेकिन बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है.
कास की घास के पत्ता को निकाल कर सुखाया जाता है. बाद में हल्का भिगोकर सॉफ्ट किया जाता है और उससे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान तैयार किया जाता है. लोग इसे बेकार समझते हैं लेकिन अब यह फायदेमंद होने वाला है.- प्रवीणा देवी
कास की घास से रोजगार की उम्मीद जगी है काफी अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग भी ले रहे है. ट्रेनिंग लेने के बाद खुद से रोजगार का रोजगार खड़ा करेंगे. - संगीता कुमारी
पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर मिलती है कास की घास, मौसम का इंडिकेटर है यह घास
पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर कास की घास मिलती है. पिछले कुछ वर्षों में इसकी घास का दायरा भी बड़ा है. कास के फूल को मौसम का इंडिकेटर भी कहा जाता है. कास में फूल खिलने का मतलब होता है कि मानसून की बारिश की विदाई हो गई है. फूल खिलने के बाद रबि की फसल की बुवाई भी होती है. जबकि दुर्गा पूजा की शुरुआत भी होती. इसके फूलों का इस्तेमाल कई धार्मिक अनुष्ठान में होता है इससे पहले सिर्फ झाड़ू बनाने में ही कांस का इस्तेमाल होता था. पलामू के सभी इलाकों में यह 12 महीने उपलब्ध है. गर्मी के दिनों में यह सूख जाता है लेकिन हल्की बारिश के बाद कास का पौधा फिर से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाने के लायक हो जाता है.
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